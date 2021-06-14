Владимир Путин: «Как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны»

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Киру Симмонсу (телеканал NBC) перед саммитом с американским лидером Джо Байденом, который пройдет 16 июня в Женеве. Стенограмма интервью опубликована на сайте Кремля.

Во время интервью Путин рассказал, что Россия нацелена на международное сотрудничество в космосе, однако выступает против милитаризации космического пространства.

«Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве, и так далее», — подчеркнул президент России.

Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, высказал свое отношение к встречам президента США с лидерами «Большой семерки», натовскими партнерами и главами стран Европы. По мнению российского лидера, ничего необычного в этих встречах нет. Он отметил важность обсуждения проблем на любых уровнях.

«Когда люди собираются и что-то обсуждают, это всегда хорошо, лучше, чем не собираться и не обсуждать. Потому что и в рамках “семерки” тоже есть вопросы, требующие постоянного внимания, рассмотрения, потому что есть и противоречия, как это ни покажется странным, есть разные оценки тех или иных событий на международной арене и между ними», — объяснил президент РФ.

Говоря о НАТО, Путин назвал альянс «рудиментом холодной войны». По его словам, «не очень понятно» зачем НАТО существует до сих пор.

«Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться», — ответил российский лидер.

Также Путин рассказал о своем отношении к американскому президенту. По его словам, Байден профессионал и «почти всю свою сознательную жизнь в политике».

«Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне», — охарактеризовал своего будущего собеседника Владимир Путин.

«Я очень рассчитываю», — поделился он своими ожиданиями от предстоящего саммита, «что сможем о чем-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения». При этом президент РФ отметил, что российско-американские отношения «деградировали до самой низкой планки».

Он выразил надежду, что лидеры, в том числе во время переговоров в Женеве, смогут прийти к восстановлению отношений «на каком-то приемлемом уровне». Путин подчеркнул, что Россия готова к совместной работе с США по ряду вопросов.

«Нас в чем только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причем ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения. Я удивлен, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, — тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это», —сказал российский лидер.

На вопрос журналиста об американском движении Black Lives Matter (BLM) Путин отметил, что в России всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права. Однако борьба за права не должна переходить в крайности и приобретать элементы экстремизма, подчеркнул президент РФ.

«Вспомним Колина Пауэлла, который был и госсекретарем, и Пентагон возглавлял, он в своей книге же написал, что даже он, высокопоставленный чиновник, всю свою жизнь ощущал какую-то несправедливость в отношении себя как человек с темным цветом кожи», — напомнил Путин. «Мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас».

Кроме того, российский лидер ответил на вопросы об осужденном блогере Алексее Навальном. Он напомнил, что Навального дважды осуждали условно, однако тот полностью проигнорировал требования закона.

«В конце концов суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей. Таких вот, я Вам скажу, в год в России тысячи, которые нарушают режим условного содержания, не отмечаются, игнорируют требования закона. Тысячи! И они не имеют никакого отношения к политической деятельности. А если кто-то прикрывается политической деятельностью, для того чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить», — отметил президент РФ.

Журналист также спросил российского лидера, может ли тот пообещать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым и здоровым. На этот вопрос Путин ответил, что Навальный, независимо от своей популярности, будет содержаться в местах лишения свободы и получать медицинскую помощь наравне с другими заключенными и никакого особого отношения к нему не будет.

«Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осужден российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много», — подчеркнул президент. «Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении», объяснил российский лидер, добавив, что «того человека, о котором вы упомянули, это тоже касается».

В заключительной части интервью Путин рассказал, какие качества хотел бы увидеть в том, кто заменит его на посту президента РФ.

«Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны», — подытожил российский лидер.