ВОЗ проверяет информацию о заболеваниях сердца после вакцины Pfizer

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает сообщения о случаях миокардита после использования препарата от Pfizer/BioNTech, которые поступили из США и Израиля, сообщает РБК. Об этом на брифинге заявила помощник главы ВОЗ Марианджела Симао. «Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин... Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет», – сказала Симао. Она пообещала, что организация позже опубликует результаты своего исследования.

10 июня канал CNBC сообщил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США по состоянию на конец мая зафиксировал 275 случаев воспаления сердечной мышцы у людей в возрасте от 16 до 24 лет после получения второй дозы вакцины от Pfizer или Moderna.