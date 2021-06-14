Захарова оценила путаницу с флагами стран – участниц Евро-2020 на польском телевидении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале скриншот анонса польского телеканала TVP Sport матча сборной Украины против Нидерландов на Чемпионате Европы по футболу.

Реакция Захаровой была вызвана тем, что телеканал неверно указал флаги команд. Вместо флага Англии был размещен флаг Уэльса, Хорватии присвоили флаг Швейцарии, Австрии – флаг Дании, Северной Македонии – флаг Финляндии, Нидерландам – флаг Бельгии.

Но наиболее сильно пользователи в Сети среагировали на то, что польский телеканал разместил в таблице сборную Украины под флагом РФ.

Захарова сопроводила публикацию комментарием «Польское телевидение» со смайлом «огонь».

Матч сборной Нидерландов против сборной Украины состоялся 13 июня. Нидерланды обыграли соперников со счетом 3:2.

Чемпионат Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии COVID-19. Он проходит в 12 европейских городах с 11 июня. Финальный матч состоится 11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.