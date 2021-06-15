Акции дня: бумаги «Газпром нефти» показали рост

В лидеры торгов вышли акции компании «Газпром нефть» по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник 15 июня. За день акции подорожали на +0,27% до 416,10 рублей за акцию.

Интерес к акциям возник на фоне новостей о том, что акционеры «Газпром нефти» одобрили суммарные дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию с учетом выплаченных «дивов» по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5 рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 июня.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по итогам того года достигла 117,7 млрд рублей. Таким образом, суммарно за год компания может выплатить около 71,2 млрд рублей дивидендов, или порядка 60% чистой прибыли по МСФО. Генеральный директор, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил, что компания ожидает значительного роста прибыли в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Это дает трейдерам надежду на то, что «дивы» по итогам 2021 года будут выше.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,98% до 3822,4 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,31% до 1665,31 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:11 мск составила 73,51 долларов за баррель (+1%). Российская валюта слабела – 72,34 рублей за доллар.