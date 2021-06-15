Эльвира Набиуллина мягко объяснила про жесткие меры

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 15 июня представила в Государственной думе отчет о работе ЦБ за 2020 год. Выдержанное в успокаивающих тонах, ее выстпление должно было донести ту мысль, что устойчивость банковской системы и низкая инфляция ранее позволили принимать масштабные антикризисные меры, а теперь инфляция — требует, а ситуация в экономике вполне позволяет повышать процнтную ставку и далее.

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В своем выступлении она отметила, в частности, устойчивость финансовой системы и рост кредитования промышленности в отчетном 2020 году на 10% (что вдвое больше, чем в 2019 году).

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Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти, сказала Набиуллина. Она уверена, что характер инфляции и устойчивый рост цен по широкому кругу товаров показывает, что эти явления нельзя просто переждать: необходимо ужесточение денежно-кредитной политики. «Центральный банк должен задействовать свои инструменты, чтобы вернуть инфляцию к цели. Иначе она грозит благополучию людей», — подчеркнула она.

Глава ЦБ коснулась также льготной ипотеки. Назвав исчерпанным потенциал льготного ипотечного кредитования в том виде, как оно было реализовано в 2020 году, она именно с этом контексте трактовала инициативу президента, направленную на ее продление: «Необходим был переход к более адресным программам, сфокусированным на решении социальных проблем, а не стимулировании стройки в целом», — заявила глава ЦБ. Она подчеркнула, что изменение параметров льготной программы, о котором объявил президент РФ, направлено именно на это.

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Она указаза и на сокращение расходов людей и предприятий на повседневные финансовые нужды. «Мы ввели бесплатный лимит в 100 тысяч рублей в месяц на переводы между гражданами в Системе быстрых платежей и обязали все банки в своем приложении сделать удобный доступ к оплате через СБП», — сообщила председатель ЦБ

Эдьвира Набиулиина упомянула также проблему активизации финансового мошенничества, в том числе, обман неквалицированных инвесторов, и некоторые друие темы.

Представители фракций в основном поддержали отчет. Но зампред Комитета по финансовому рынку Вадим Кумин (КПРФ) заявил, что ЦБ стоит искать новые подходы и необходимо принять законодательные решения, чтобы Центральный банк отвечал за развитие экономики. А справедливорос, первый зампред Комитета по экономической политике Валерий Гартунг выступил с очень резкой критикой отчета. Заявив, что повышение ключевой ставки не остановит рост цен, он назвал работу ЦБ неудовлетворительной, приведя в качестве аргументов, в том числе, рост доходов финансового сектора на фоне снижения роста экономики в целом и падения доходов граждан. Госдума приняла отчет ЦБ к сведению.

По итогам заседания ЦБ в минувшую пятницу, когда было принято решение об увеличении ставки на 50 б.п. — до 5,5% — у рынка есть ясное и твердое понимание того, что рост ставок продолжится до конца 2021 года, отмечает директор казначейства РГС Банка Владимир Волков. Наиболее реалистичный вариант, по его мнению, — дополнительное увеличение ставки на 50 б.п., до уровня 6,00%

Всему причиной инфляция, по природе своей являющаяся порождением ажиотажного спроса и нежелания населения откладывать сколь-нибудь значимые покупки из-за опасения дальнейшего роста цен. Стремление к сбережению средств отошло на второй план. Как следствие, считает Волков, мы будем, скорее всего, наблюдать рост ставок по кредитам и депозитам и постепенное сворачивание программ государственной поддержки на временном горизонте в 6-9 месяцев.

Противоречивая политика

ЦБ России ставит во главу угла своей политики противодействие инфляции, комментирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Этим, по большей части, обусловлены и действия ЦБ в последнее время: прекращение мягкой политики, повышение ключевой ставки. То есть, регулятор недвусмысленно дает понять, что намерен и дальше преследовать эту цель. А в такой концепции реальная отрицательная ставка не может существовать — процент ЦБ должен быть выше инфляции. При индексе потребительских цен 6% и ключевой ставке 5,5% процесс её увеличения явно не закончен. Можно ожидать до конца года поднятия ставки выше 6%.

Однако, такие действия эффективны при инфляции монетарной, «инфляции покупателей» — из-за избыточной массы денег и высокого спроса потребителей, которые нужно «охлаждать» прежде всего, напоминает Гойхман. В России же сейчас природа роста цен иная. Это «инфляция продавцов», нажим со стороны растущих затрат производителей. Нажим во многом импортируемый, являющийся следствием роста мировых цен на ресурсы, продовольствие, комплектующие и пр. В таких условиях увеличение ставки имеет ограниченный эффект, уверен аналитик, а вот её отрицательное воздействие на другие процессы будет сильным. Удорожание кредитов начнет подрывать рентабельность инвестиций, производства, нивелировать стимулы экономического роста. Между тем, именно насыщение рынка товарной массой — наиболее приемлемый путь к ослаблению инфляции. Но увеличение ставки будет отчасти приносить в жертву эти цели, полагает Гойхман.

Такая устойчивость иллюзорна

Критиковать регулятора — очень легкая задача, особенно в период пост-кризиса, пост-пандемии или одной из ее волн, говорит, в свою очередь, главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Накопление средств в резервных фондах действительно выглядит как консервативный подход к решению проблем в экономике, как откладывание их на будущее. Но если отдавать себе отчет в реальном уровне «коррупционного налога» — то есть, представлять себе, какая часть госсубсидий действительно доходит до конечного потребителя, то может оказаться, что сберегать и ждать, пока этот «налог» снизится — не такая уж плохая идея.

ЦБ как регулятор отделен от принятия политических решений, напоминает Антонов. Между тем именно в плоскости политических реформ лежат возможности решения фундаментальных проблем экономики, таких как низкие реальные доходы домохозяйств, слабая предпринимательская активность, доминирование экспорта ресурсов над всеми остальными внешнеэкономическими активностями.

Единственное, что кажется эксперту не совсем верным — преподнесение в отчете в качестве плюса, роста доли государства в экономике и госбанков — в банковской системе. Вместо сотен мелких банков, в массе своей более устойчивых к кризисным явлениям, страна получила доминирование огромных госбанков, которые устойчивы только до тех пор, пока их финансирует государство, и пока на это хватает резервов и эмиссионного механизма. Такая устойчивость иллюзорна, полагает Антонов. Начавшийся цикл подъема ставок приведет к дальнейшему снижению доходов населения, к стагнации экономики, а возможно и к стагфляции — отрицательному экономическому росту при высоком уровне инфляции.

Дело финтехники

По итогам выступления главы ЦБ можно отметить и еще одну немаловажную тегденцию: Банк России продолжит развивать российский финтех, добавляет основатель TalkBank Михаил Попов. Это будут, в частности, решения в области быстрых платежей, цифровой рубль, система денежных переводов для международного расчета. Во-первых, это все это связано с обеспечением финансовой и технологической независимости нашей страны. Во-вторых, отражает глобальный тренд на развитие финтеха.

Сейчас все мировые банки озабочены снижением себестоимости денежных транзакций, думают о цифровизации и построении более прозрачной экономики. В этом плане Россия — одна из мировых лидеров, а российские финтех-компании — высококонкурентны и начинают выходить на зарубежные рынки. В большой степени — за счет технологической составляющей, которая выражается и в хорошей инженерной школе, и в крупных вложениях самих банков в развитие IT-инфраструктуры.

Российские банки — одни из самых технологически продвинутых, и это движение продолжится, уверен Попов. Он надеется, что и ЦБ со своей стороны также будет поддерживать идеи Open Banking — технологий, которые позволяют стартапам подключаться к банкам, платежным институтам и оказывать услуги населению. В целом, заключает эксперт, развитие отношений с финтехом и вовлечение в построение отечественных систем будут ключевым трендом на следующий год.