Байден объяснил, почему Украину не берут в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что принятие Украины в НАТО будет зависеть от того, сможет ли она соответствовать критериям альянсам и победить коррупцию, сообщает «РИА Новости».

«Вопрос зависит от того, будет ли она (Украина – Expert.ru) соответствовать критериям. Им все еще надо решить проблему коррупции, а также соответствовать другим критериям, чтобы попасть в план по членству в НАТО», – заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

По его словам, ситуация в Донбассе не препятствует Украине вступить в НАТО. «Нет», – ответил Байден на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность принятия альянсом Украины в свои ряды.

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе заявили о праве Украины и Грузии на присоединение к Североатлантическому альянсу, но не обозначили сроков возможного вступления этих стран в организацию.