Электросамокаты: власти либеральничают, люди калечатся

С каждым годом популярность электросамокатов, гироскутеров, сегвеев моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) растет. С ней растет количество аварий, которые происходят при столкновении с пешеходами, автомобилями, другими людьми, использующими СИМ, или просто в результате падений на неровной дорожной поверхности, как это случилось недавно с мэром Кисловодска Александром Курбатовым.

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Власти пытаются затормозить рост таких ДТП с помощью ограничений и запретов для сервисов кикшеринга, которые занимаются арендой самокатов. Однако за бортом таких усилий остаются находящиеся в частном владении СИМ, передвижение на которых в России нигде и никем не регулируется.

В результате управлять частным электросамокатом, развивающим максимальную скорость до 80—100 км/ч может нетрезвый либо просто безответственный человек, а то и два сразу, которые летят на огромной скорости, угрожая трагическим завершение поездки не только себе, но и другим участникам движения. Именно поэтому относительно новым видам транспорта пешеходы не хотят уступать тротуар, велосипедисты — велодорожки, а автомобилисты — дороги.

Только за прошлый год, по данным МВД, было совершено 331 ДТП с участием гироскутеров, сегвеев, моноколес и электросамокатов, в котором погибли шесть человек и пострадали — 347. В одной Москве таких случаев в 2020 году зафиксировано 156, сообщили в столичном ЦОДД.

Показательна ситуация, сложившаяся в Санкт-Петербурге, где по следам резонансных ДТП с участием СИМ в мае и июне Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по признакам преступления ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Уже в среду, 9 июня, сервисы кикшеринга Северной столицы приостановили работу — региональный СК провел обыски в компаниях сервисов в связи с уголовным делом, возбужденным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим безопасности). В тот же день прокатные компании подписали с администрацией города документ, регламентирующий правила пользования электросамокатами, которые содержат ограничение скорости самокатов до 20 км/ч, а в некоторых зонах — до 10 км/ч. В Михайловском и Летнем садах, в ЦПКиО и «Новой Голландии» электросамокаты и вовсе запретили.

В связи с нарастающим количеством ДТП с участием самокатов, Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте подготовила в начале июня предложения по законодательному регулированию движения средств индивидуальной мобильности.

В частности, в СПЧ предложили определить мобильные электрические транспортные средства в отдельную главу Правил дорожного движения, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов и работников курьерских служб, которые используют самокаты, установить на арендуемые самокаты номерные знаки, а также предусмотреть и другие ограничения.

Регулировали, да не вырегулировали

Проблема регулирования передвижения электросамокатов, особенно в пешеходных зонах, возникла не сегодня и даже не вчера.

О том, как регулировать использование самокатов, в Минтрансе задумались еще в 2017 году. Законопроект, регулирующий эти вопросы, был разработан в 2019 году, затем он неоднократно подвергался изменениям и к сегодняшнему дню окончательно не рассмотрен.

В то же время продолжают множиться инициативы и предложения, направленные на нормализацию ситуации с использованием СИМ.

В числе прочих мер предлагаются (а где-то уже вводятся) и другие ограничения: запрет на катание на самокате вдвоем, в нетрезвом виде, без шлемов, ограничение скорости («медленные зоны»), запрет на парковки кикшерингов возле станций метро и остановок общественного транспорта. Так, «медленные зоны», в которых ограничена скорость передвижения, уже введены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани и других городах. В Москве, например, Департамент транспорта 21 мая сообщил об ограничении скорости самокатов, взятых на прокат, до 15 км/ч в пяти зонах города: Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в Театральном проезде и на Большой Лубянке. А на прошлой неделе, 11 июня, количество «медленных зон» в столице выросло до 45. Как рассказали в Дептрансе, ограничения скорости до 15км/ч для прокатных самокатов будут введены вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог.

Что касается экспертов, то во время дискуссии, состоявшейся на площадке Народного фронта, они пришли к выводу, что необходимо развивать городскую инфраструктуру (в том числе велодорожки) и выводить самокаты и другие средства индивидуальной мобильности в отдельную категорию средств передвижения, чтобы с учетом их развития доработать правила дорожного движения.

Пока, тем не менее, право пользования тротуарами принадлежит и средствам индивидуальной мобильности, и пешеходам, что не очень обнадеживает последних.

«Я отношусь к новым ограничениям в отношении использования электросамокатов положительно, — говорит руководитель общественной организации «Союз пешеходов СПб» Евгений Власов. — Нужно вводить отдельную категорию водительских прав и приравнять электросамокаты к мопедам. Это поможет обезопасить пешеходов. На тротуарах и в парках самокатам не место. Максимум, что им можно разрешить — передвижение по велодорожкам, наравне с велосипедами».

Отвечая на вопрос, будет ли безопасным перенос движения электросамокатов на автомобильные дороги, Власов отметил: люди, пользующиеся средствами индивидуальной мобильности, должны осознавать свою ответственность и защищать себя с помощью экипировки и шлемов.

Снижение скорости сервису не повредит

Сейчас власти сосредоточены на регулировании деятельности сервисов кикшеринга. Большинство сервисов уже ограничили допустимую скорость своих электросамокатов с 30 до 20—25 км/ч, а в некоторых зонах и меньше. Во многих городах идут обсуждения по созданию «медленных зон».

«Все ограничения, которые были введены в нашем городе — это ограничения скорости, — говорит руководитель кикшеринга EcoPlus в Красноярске Антон Пархоменко. — Причем договоренность произошла на компромиссной основе, без принятия каких-то законов — просто обсудили с городской администрацией и уменьшили скорость с 25 до 15—20 км/ч. Ограничения коснулись острова Татышев и проспекта Мира, центральной артерии города».

Некоторые владельцы сервисов тем не менее опасаются, что предлагаемые экспертами ограничение по возрасту и включение электросамокатов в категорию «М» (мопеды), для управления которой нужно получать права, значительно уменьшит целевую аудиторию пользователей электросамокатов, большинство из которых молодые люди. Кроме того, считают владельцы сервисов, расходы, связанные с введением новых ограничений и запретов, скажутся на стоимости аренды самоката.

Сами пользователи кикшеринга устроили, в свою очередь, дискуссию в социальных сетях. Они тоже отметили, что с введением ограничений и запретов аренда электросамокатов становится всё менее привлекательной. В частности, при медленной скорости самоката цена на его использование возрастет, поскольку стоимость поездки напрямую зависит от времени, проведенного в пути.

Антон Пархоменко считает, однако, что ограничения не скажутся существенно на востребованности сервиса по прокату электросамокатов.

«Введенные ограничения не повлияют на популярность кикшеринга в городе, — уверен он. — Скорость уменьшилась, но не сильно. Наши программисты еще работают над этим, а в Москве уже ввели ограничение скорости. Но это только определенные зоны в городах».

Собственный — не значит выгодный и безопасный

Так не лучше ли любителю самокатов отказаться от сервисов кикшеринга и купить собственный электросамокат? Такой путь выглядит значительно более выгодным: в Москве, например, сервисы по аренде самокатов предлагают (в среднем) заплатить 50 рублей за старт, 35 рублей за страховку и от 5 до 9 рублей в минуту за использование самоката. Даже если предположить, что человек использует самокат каждый день по часу, будет нетрудно вычислить, что приобретение собственного электросамоката средней ценовой категории окупится за 1,5 месяца.

Антон Пархоменко уверяет однако, что это не так. Действительно, можно купить недорогой самокат, но качественные модели, способные к тому же развивать большую скорость, обойдутся покупателю очень недешево, говорит он. Не стоит забывать и о том, что электросамокат — весьма тяжелая техника, его вес около 25 кг, и весь день таскать на себе такой груз, мягко говоря, дискомфортно.

Есть и еще один весьма важный момент. Эксперты убеждены — и не без оснований, — что решение властями вопросов безопасного использования электросамокатов и других СИМ не ограничится регулированием одних только сервисов кикшеринга. И владельцам частных электросамокатов и других СИМ тоже придется, что называется, сбросить скорость.

«Основной негатив создают не сервисы кикшеринга, а как раз те люди, которые владеют частными самокатами, способными разгоняться до 80—100 км/ч. Даже велосипеды имеют большую скорость по сравнению с электросамокатами, которые можно взять напрокат, — до 40 км/ч. Это намного выше, и это частные средства передвижения, которые тоже необходимо регулировать, в отношении которых нужно вводить новые законы», — убежден Пархоменко.

Он отмечает: все резонансные «СИМ-ДТП» происходят, в основном, с участием именно личных средств передвижения, способных набирать большую скорость. А электросамокат кикшеринга мало того, что движется гораздо медленнее — попадание в аварийную ситуацию или её провоцирование регистрируется программой, и «автора» инцидента легко найти по карте оплаты. Сотрудничают сервисы и с правоохранительными органами, добавил Пархоменко.

Как обезопасили пешеходов за рубежом

На возмущение пользователей электросамокатов и опасения некоторых владельцев сервисов кикшеринга по поводу вводящихся ограничений и запретов, можно ответить одно: зарубежный опыт регулирования средств индивидуальной мобильности строже. Во многих городах Европы по тротуарам вообще запрещено передвигаться на электросамокатах.

Например, в Великобритании, они запрещены везде, кроме отдельных зон. Причем, для перемещения по этим зонам требуются и страховка, и права. Нарушителям грозят существенные штрафы, а за езду без прав и вовсе конфискация средства передвижения. Правила пользования электросамокатами размещены на сайте правительства Соединенного Королевства.

По пешеходным зонам и тротуарам передвигаться просто нельзя. Фактически, в Великобритании электроскутеры, сегвеи и другие средства индивидуальной мобильности приравнены к автомобилям, и въезд на них в пешеходную зону влечет за собой строгое наказание. К примеру, в январе 2011 года власти города Барнсли в Великобритании оштрафовали пользователя сегвея за проезд по тротуару и обязали выплатить компенсацию пострадавшему, с которым он столкнулся, в несколько сотен фунтов стерлингов. Решение магистратского суда Барнсли опубликовано на сайте Высшего суда Англии и Уэльса.

В столице Франции за поездки по тротуару предусмотрен штраф в €135. В большинстве районов Парижа максимальная скорость езды на самокате не должна превышать 20 км/ч, а в районах с интенсивным пешеходным потоком на самокате можно передвигаться со скоростью не более 8 км/ч, то есть чуть быстрее скорости пешехода. В случае передвижения со скоростью выше 25 км/ч нарушитель заплатит полторы тысячи евро, а при опасном поведении на электросамокате нарушителю грозит штраф в размере 15000 евро и год лишения свободы, сообщает портал Европейского потребительского центра во Франции (European Consumer Centre France).

В Испании электросамокаты приравнены к автомобилям и мотоциклам. Проезд по тротуару также запрещен. Нарушителям правил дорожного движения грозит целый букет штрафов — в том числе 200 евро за использование наушников во время движения. Кстати, во Франции наушники во время поездок на электросамокате тоже запрещены.

На этом фоне небольшие ограничения скорости, введенные в России как меры регулирования использования электросамокатов и СИМ для обеспечения безопасности пешеходов, выглядят пока неубедительно.