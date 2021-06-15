Глава МИД Германии допустил введение новых санкций США против «Северного потока — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас допускает возможность объявления США о новых санкциях в отношении проекта «Северного потока — 2», передает 15 июня агентство Bloomberg. При этом дипломат отметил, что демократы и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении газопровода.

«Я бы не сказал, что новых санкций относительно трубопровода больше не последует, поскольку демократы и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока — 2"», — заявил Маас.

По словам главы германского МИД, активные обсуждения данного вопроса в последние недели дают надежду на его разрешение в ближайшие месяцы.

Ранее Маас призвал «большую семерку» действовать по отношению к РФ и Китаю «единодушно и действенно». Он обратил внимание на то, что удастся ли этого добиться, «в решающей мере зависит от европейцев», поскольку, по его словам, только солидарная Европа сможет получить необходимый вес в глобальном масштабе.

