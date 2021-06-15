Известный врач объяснил, как защититься в третью волну коронавируса

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защитить своё здоровье в третью волную COVID-19.

«Прежде всего, призываю всех вакцинироваться любым доступным препаратом. При этом возраст и хронические заболевания говорят в пользу необходимости прививки», – написал специалист в своём телеграм-канале.

Врач также подчеркнул, что надо отказаться от определения уровня антител перед вакцинацией. Кроме того, он призвал начать делать прививать переболевших, а уже осенью начать повторную ревакцинацию тех, кто делал прививку зимой или весной.

Так как прививка на все 100% не гарантирует, что вы не заболеете, Мясников советует применять капли в нос «Интерферон гамма», заявив, что этот препарат демонстрирует хорошие результаты в профилактике COVID-19.

«Не следует также забывать о стандартных профилактических мерах. Я имею в виду соблюдение социальной дистанции и ограничение пребывания в закрытых помещениях с большим скоплением людей», – резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что российский врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил введение в Москве нового локдауна на фоне продолжающегося роста новых заболевших коронавирусом. Как пояснил специалист, введение жёстких ограничений в столице будет оправдано лишь тогда, когда в московских клиниках не останется мест для тяжело заболевших COVID-19. Кроме того, он предположил, что третья волна COVID-19 продлится в России ещё минимум месяц.

