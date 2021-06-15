Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC

Читатели китайской газеты «Гуаньча» восхитились интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому телеканалу NBC.

В частности, жители Поднебесной восторженно восприняли пословицу, которую упомянул российский лидер, когда журналист NBC Кир Симмонс поднял вопрос о нарушении прав человека в РФ. Путин в ответ напомнил о беспорядках в Вашингтоне, добавив: «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива».

«Вы только взгляните на спокойствие Путина, а потом посмотрите на испуганное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!», – написал один из читателей в комментариях под материалом о беседе американского журналиста с главой РФ.

Его поддержал другой читатель, отметив, что президент России держался потрясающе: Как и ожидалось от Путина! Это потрясающе! Других слов нет!».

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Какое блестящие выражение», — восхитился ещё один пользователь.

«Эта беседа в очередной раз показал, как Запад ускоряет утрату своей мизерной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, лишь рассердив интервьюируемых», – резюмировали читатели газеты «Гуаньча».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу перед встречей с главой Белого дома Джо Байденом, который пройдет 16 июня в Женеве. Стенограмма интервью опубликована на официальном сайте Кремля.

