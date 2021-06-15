Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Предпраздничную рабочую неделю рубль завершил мощным ростом к основным резервным мировым валютам.

Несмотря на то, что вечером в пятницу, 11 июня «россиянин» немного растерял свой рост к «американцу» и «европейцу» на фоне фиксации прибыли перед длинными выходными, по итогу последних пяти сессий он всё-таки солидно прибавил в обеих парах.

Так, к закрытию основной сессии на Мосбирже в пятницу курс доллара составлял 72,16 руб., а курс евро – 87,31 руб. Таким образом, за неделю американская валюта просела на 67 коп., а европейская и вовсе – на 1,34 руб.

При этом в понедельник, 14 июня российская валюта осталась почти на тех же позициях, что и в пятницу. Открывшись утром возле 72,09 к доллару и по 87,23 к евро, на закрытии вчерашних торгов «россиянин» незначительно прибавил к «американцу» и также несущественно подешевел к «европейцу». Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,08 руб., что всего на 8 коп. дешевле, чем было в последний день прошлой рабочей недели. Евро в это же время стоил 87,40, прибавив 9 коп.

Мнения экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, мощному укреплению рубля на прошлой неделе способствовали рост котировок на «чёрное золото», высокие доходности на отечественном долговом рынке, а также проснувшийся аппетит зарубежных инвесторов к риску на фоне ожидания улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится уже 16 июня в Женеве.

Кроме того, на курсовую динамику положительно повлияло пятничное решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки. Напомним, на заседании Совета директоров Банка России, которое состоялось в пятницу, регулятор повысил ключевую ставку на 0,50 пункта, до 5,50% годовых.

Как говорится в пресс-релизе Центробанка, российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее. При этом отмечается, что инфляция складывается выше прогноза Банка России.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В краткосрочной перспективе это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. C учётом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», – подчеркнул регулятор.

По мнению Дмитрия Долгина из ING банка, в краткосрочной перспективе жёсткий сигнал российского регулятора позитивен для рубля. Среднесрочной же эффект, скорее всего, будет нейтральным. Как пояснил эксперт, необходимо помнить, что ужесточение подхода к ставке вызвано ухудшением инфляционных ожиданий, то есть в реальном выражении ставка вообще не меняется.

Кроме того, важно понимать, что даже если номинальная ставка регулятора перешагнёт коридор 5-6%, это вовсе не станет означать, что наступает переход от нейтральной к жёсткой денежно-кредитной политике.

«Данный диапазон - это не о краткосрочной перспективе. При этом он актуален лишь в условиях стабильной инфляции около 4%. В-третьих, реальная ключевая ставка должна рассчитываться не из текущей инфляции, а строго из её ожидаемых показателей, и в предпосылке ухудшения долгосрочных прогнозов по ИПЦ с текущих 4% до 4,5-5%. Таким образом, номинальная ключевая ставка в 6-6,5% будет означать нейтральную денежно-кредитную политику», – объяснил Долгин.

Аналитики БКС напомнили, что нацвалюта в паре с американской на прошлой неделе достигла своего максимума за последние 11 месяцев. Они полагают, что основным драйвером роста для рубля продолжают выступать котировки «чёрного золота», позитивный геополитический фон, а также перспективы повышения ставок.

«Мы считаем, что до итогов встречи президентов РФ и США пара доллар-рубль будет находиться в коридоре 72,00-73,00 руб. В целом же наша валюта фундаментально имеет хорошие шансы для дальнейшего роста, однако если говорить о краткосрочной перспективе, то здесь главным фактором влияния на курсовую динамику станет геополитика», – заявили в БКС.

В базовом сценарии ожидаем краткосрочного движения рубля в паре с долларом в диапазоне 71,90-72,30, а в паре с евро – в пределах 87,10-87,60.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждет ключевое событие

Александр Захаров их Экспобанка отметил, что несмотря на то, что рынок уже закладывал повышение ключевой ставки, национальная валюта всё равно смогла прибавить в конце прошлой недели после объявления решения российского Центробанка. Как считает эксперт, здесь могло сыграть свою роль заявление регулятора о продолжении ужесточения КДП на своих последующих заседаниях. Также не стоит забывать о том, что ЦБ уже обсуждал повышение ставки на 1 п.п. ещё на прошедшем заседании, но повысил на 0,5 п.п.

«Это означает, что будет ещё минимум одно повышение ставки на июльском заседании Совета директоров Банка России, что позволит рублю чувствовать себя более уверенно к доллару. А при поддержке дорогой нефти и спокойного геополитического фона уже в ближайшие сессии мы ждём пару доллар-рубль возле отметки 71,50», – заявил Захаров.

Виталий Громадин из БКС «Мир Инвестиций» также считает, что на старте рабочей недели рубль продолжит укреплять свои позиции в ожидании саммита на высшем уровне между РФ и США. Если никаких неожиданностей и мировых катаклизмов в ближайшие дни не случится, настроения на рынках останутся в зоне оптимизма, цены на «чёрное золото» – на нынешних позициях, а итоги встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом не разочаруют, то ещё до конца этой недели пара доллар-рубль вплотную приблизиться к отметке в 70,00».

В свою очередь Олег Кочетков из МТС Банка считает, что ключевым событием для рубля на этой неделе станет не встреча Байдена и Путина, а заседание американского Федрезерва, которое также состоится в среду, 16 июня.

Он подчеркнул, что инфляция и смена риторики российского регулятора были ожидаемы, поэтому на перспективах курса рубля в дальнюю это никак не скажется.

«Рынок пока возьмёт паузу. А так как все драйверы для роста национальной валюты уже отыграны, то до результатов заседания центробанка США, которое для динамики курса станет одним из ключевых событий нынешней короткой рабочей недели, рубль к доллару будет торговаться в пределах 71,50-73,50. Если Федрезерв не заявит о целесообразности более раннего сворачивания стимулов, то это подтолкнёт нацвалюту к новой волне укрепления», – предположил эксперт.