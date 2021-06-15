Материнская компания брокера «Фридом Финанс» за год нарастила прибыль в 6,5 раза

Компания Freedom Holding Corp., представленная в России инвестиционной компанией «Фридом Финанс» и банком «Фридом Финанс», по итогам фискального 2021 года, который завершился 31 марта 2021 года, увеличила выручку на 189% до 353 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основными драйверами роста стали такие факторы, как повышение комиссионных доходов в 2,9 раза до 272 млн долларов и увеличение прибыли от торговых операций по ценным бумагам более чем в 3 раза до 46 млн долларов по сравнению с показателями за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль холдинга за 2021 фискальный год по сравнению с результатом за аналогичный период 2020-го повысилась в 6,5 раз, достигнув 143 млн долларов.

Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества акций в 58 млн штук, увеличилась на 2,07 доллара и составила 2,45 доллара. Прочий совокупный доход с 7 млн долларов до 145 млн долларов. В течение фискального года активы и обязательства холдинга увеличились на 1,565 млн долларов и 1,419 млн долларов соответственно.

Совокупные расходы холдинга в отчетном периоде возросли на 86 млн долларов, или на 91%. Увеличение комиссионных, операционных и процентных расходов составило 51 млн долларов, 17 млн долларов и 15 млн долларов соответственно. Следует отметить, что указанное повышение затрат во многом обусловлено расширением бизнеса: увеличением количества клиентов и объема совершаемых ими сделок, ростом процентных расходов по остаткам на банковских счетах клиентов, а также повышением расходов на краткосрочное финансирование, привлеченное посредством соглашений репо по ценным бумагам и по выпущенным долговым ценным бумагам.

«Бизнес компании пережил небывалый подъем, что отразилось на финансовых показателях. Четвертый квартал отчетного года стал для нас, действительно, рекордным по количеству открытых счетов во всех странах присутствия. Мы продолжили наращивать свою долю, укрепили позицию в рейтингах лидеров фондовых бирж по всему региону. Наша группа стабильно держит оборот свыше 1 млрд акций в США, становясь все более заметной на самом крупном и развитом рынке мира. Сейчас наши основные задачи заключаются том, чтобы сохранить этот рост и сосредоточиться на формировании экосистемы во всех странах и регионах присутствия компании. Мы благодарны нашим инвесторам за высокое доверие, а сотрудникам за профессионализм», — отметил основатель ИК «Фридом Финанс», CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

По состоянию на 31 марта 2021 года в холдинге открыто свыше 290 тыс. клиентских счетов, что на 27% больше в сравнении с аналогичным показателем по состоянию на 31 декабря 2020 года.