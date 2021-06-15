Глава JPMorgan посоветовал запасаться наличными деньгами

Председатель совета директоров и генеральный директор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон верит в наличность. По крайней мере, на данном этапе. Он заявил на пресс-конференции 14 июня, что сейчас не самое лучшее время для покупки ценных бумаг Казначейства США и других инвестиций. По мнению Даймона, вероятность того, что высокая инфляция заставит Федеральную резервную систему поднять ключевую ставку, «довольно высока». Наличные деньги же позволят покупать позднее более прибыльные активы.

«У нас много наличности и есть возможность ее собирать,- объяснил Джеймс Даймон.- Мы не будем торопиться (ее тратить), потому что, думаю, существует очень высокая вероятность того, что инфляция быстро не уйдет».

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JPMorgan снизил прогноз на 2021 год по чистому процентному доходу с 55 млрд долларов до 52,5 млрд. Главные причины – крупнейший банк США по размерам активов собирает наличность и снижение остатков на кредитных картах.

«На нашем балансе сейчас 500 миллиардов долларов наличности,- сообщил Даймон.- Мы собираем все больше и больше наличности в надежде, что удастся инвестировать по более высоким ставкам. Я жду усиления инфляции и роста ключевой ставки. Мы готовимся к этой ситуации».

Джеймс Даймон стал очередным видным американским финансистом, который вступил в споры о том, является ли причиной нынешнего роста инфляции восстановление американской экономики после пандемии за счет дефицита материалов и нарушения цепочек поставок? Если в росте инфляции виновато открытие экономики, то она (инфляция) довольно быстро пройдет. Если же у ее роста другие причины, то она может задержаться надолго.

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Руководство ФРС придерживается наиболее распространенной теории – о скоротечности инфляции. Однако у этой теории с каждым днем все больше противников. Например, экономисты Deutsche Bank и владельцы хедж-фондов предупреждают, что инфляция пришла надолго, и призывают главный американский банк принять меры.

Даймона поддерживает и генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман. В интервью CNBC он заявил, что высокая инфляция пришла надолго и что Федрезерву, возможно, придется повышать ставку раньше, чем планировалось.

«Вопрос в том, когда ФРС начнет действовать,- сказал Горман.- В какой-то момент это обязательно произойдет. Думаю, что это (повышение ставки) скорее всего произойдет рано, чем поздно.

Накоплением наличности Джеймс Даймон объясняет приблизительно половину ожидаемого снижения в этом году чистого процентного дохода. Объяснение второй половины снижения, по его мнению, снижение остатков на кредитных картах.

Джеймс Даймон также предупредил об опасности, угрожающей сейчас банкам со стороны финтехсектора в целом и особенно со стороны крупных технологических компаний типа PayPal, которые превосходят почти все американские банки по капитализации.

Гендиректор JPMorgan Chase рассказал, что принадлежащий банку сервис автоматического инвестирования You Invest собрал уже около 50 млрд долларов активов несмотря на то, что в самом банке его считают еще «сырым продуктом».

Доходы JPMorgan от торговли во втором квартале ожидаются несколько больше 6 млрд долларов.