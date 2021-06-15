Цены на нефть растут на перспективах увеличения спроса

Мировые цены на нефть утром 15 июня продолжают расти на фоне перспектив увеличения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе выросла на 0,29%, до $73,07за баррель. Стоимость котировок WTI с поставками в июле поднималась на 0,31%, до $71,1 за баррель.

На рынке нефти во вторник утром наблюдается положительная динамика из-за оптимизма трейдеров относительно спроса на сырье в мире благодаря постепенному снятию ограничений на передвижение, введенных для ограничения распространения коронавирусной инфекции.

«Поскольку рынок сосредоточен на восстановлении спроса, в краткосрочной перспективе есть потенциал для его дальнейшего укрепления», — поделился с агентством Bloomberg руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Group Уоррен Паттерсон.

Также участники рынка продолжают отслеживать перспективы возвращения иранской нефти на рынок, при этом Тегеран и мировые державы ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. Но замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сомневается в возможном возвращении иранской нефти на мировой рынок из-за сложностей с возобновлением соглашения перед национальными выборами 18 июня.

