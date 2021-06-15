Прогноз погоды на июль: вот это сюрприз – погода снова очень удивит

Незаметно пролетела половина июня и лето наконец начинает набирать «обороты». С начала года погода регулярно преподносит нам сюрпризы и этот сезон не является исключением. Как обещают метеорологи, данный тренд сохраниться и в июле – согласно данным метеорологов, во втором месяц календарного лета, погода снова очень удивит.

Так, после череды пасмурных и дождливых дней, Русскую равнину постепенно будет накрывать аномальный зной, почти на всей территории страны июль окажется тропически жарким. Вместе с этим не исключены сильные ливни и частые грозы, как известно – это верные спутники летней духоты. Впрочем, 30 дней настоящего лета – звучит обнадеживающе, неправда ли?

Прогноз погоды на июль в Москве

Начало июля, по прогнозу синоптиков, удивит жителей и гостей столицы. Ожидается, что Москву накроет жарким циклоническим фронтом уже в первые дни второго месяца лета.

При этом с чисто теоретической точки зрения средний температурный фон трудно назвать пугающими – плюс 26-27, но из-за раскалённости воздушных масс, высокой влажности и низкого содержания кислорода в воздухе будет ощущаться, что на улицах не менее плюс 35, а то и выше.

В таком состоянии погода продержится до конца второй недели, примерно с 14-16 июля обстановка станет более умеренной, но не менее жаркой. Москву охладят прохладные потоки с Западной Европы, показатели термометров немного опустятся до плюс 23-25. В городе пройдут кратковременные дожди и грозы, местами возможны небольшие порывы ветра.

Последние дни июля будут особенно горячими, предположительно воздух нагреется до плюс 35 и выше, в некоторые дни прогнозируются рекордные плюс 39-40. Будут ли всплески погоды такими резкими? Исследования показывают, что это не редкость, но за подобными скачками вверх обычно следует ощутимое похолодание и вполне вероятно, что к августу столицу накроет новый, холодный фронт.

Погода в июле в Санкт-Петербурге и других районах Северо-запада России

Погодные сюрпризы также ожидают Санкт-Петербург, где климатическая обстановка сформируется под влиянием аномально тёплого циклона с показателями до плюс 30. Ожидается, что температура побьёт рекорды в Архангельской области, удушливый зной атакует также Карелию. В целом июльская жара не минует и другие северо-западные регионы России.

Так, Архангельск проведет второй месяц лета в тёплых южных потоках, в течение первой недели в городе заметно потеплеет на 12-15 градусов выше нуля, местами возможны небольшие дожди и ливни. Несколько дней могут оказаться чуть более прохладными, но в целом настроение июля будет стабильным: серьезных аномалий не ожидается.

Если же вернуться к Санкт-Петербургу, то здесь и в Ленинградской области прогнозируется малооблачная и почти безветренная погода, высокий плюс уверенно продержится до середины месяца, а после регион затянет упругими дождевыми тучами. Температура понизится до плюс 21, но ситуация довольно быстро вернётся на круги своя и лето продолжит свой праздник на широких проспектах Северной столицы.

Прогноз погоды на июль на российских курортах

Курорты уже встречают гостей на побережьях Черного моря и многие как никогда хотят провести отпуск у теплой, соленой воды. К счастью, сюрпризы погоды здесь придутся как нельзя кстати: предварительный прогноз сообщает о жарком, по-настоящему летнем климате на юге страны.

Впрочем, не обойдётся без небольших издержек: в Крыму, Ставрополье и на Кубани – здесь погода удивит штормовыми атаками, нередко жара будет сопровождаться раскатами грома, вспышками молний и проливными дождями.

В остальном уже первые дни месяца пройдут под аккомпанемент палящего солнца и повышенного температурного фона. Вся первая неделя июля прогнозируется сухой и безветренной, градус поднимется до плюс 42. Такая погода особенно актуальна для Новороссийска, не менее знойно будет в Сочи, плюс 40 и без осадков ожидается в Анапе.

Во второй половине месяца Краснодарский край накроет обширный атмосферный вихрь, который на время дестабилизирует погодную ситуацию и проявится в форме сильных дождей, порывов ветра и раскатистых гроз. Градус резко понизится сразу на 10-12 делений. Но, к счастью, подобный «сюрприз» окажется недолгим: с середины месяца жара постепенно вернётся в регион.

Отдых в Крыму порадует теплом и уютом, на полуострове возможны частые осадки, но столбики термометров будут стабильными – до плюс 25 и выше.

Настоящий июль установится в Крыму. Например, в Севастополе будет плюс 29 без дождей и ветра. Жара также ожидает Джанкое, Форос, Алупку и Ялту – плюс 39. Синоптики предупреждают о вероятности штормовых предупреждений, но в целом погода будет оставаться лояльной.

Погода в июле в регионах Поволжья

Удивительно, но первые дни июля в Поволжье окажутся на редкость облачными, погода в ряде областей ненадолго сохранит капризный, пасмурный настрой.

В самом начале июля обстановку в регионе сформирует дождливый циклон, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Самарской и Ульяновской областях возможны редкие кратковременные дожди и небольшой ветер.

Ближе к началу второй декады настроение погоды начнёт улучшаться, температура заметно подрастет в Казани – до плюс 25-27, намного теплее будет в Самаре и Ульяновске – плюс 27-28. В Чебоксарах будет чуть холоднее, но всего лишь на 2-3 градуса, без дождей, гроз и других потрясений.

Ближе к концу второй недели столбики термометров быстро поднимутся до плюс 30, специалисты предупреждают о возможной засухе и вероятности лесных пожаров. Июль завершится почти во всех регионах Поволжья обильными ливнями.