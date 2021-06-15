Россия приостановит на два дня поставку нефти в Словакию по «Дружбе»

Поставка нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии будет приостановлена на два из-за технических проблем у потребителя, передает ТАСС.

«В связи с техпроблемами у одного из потребителей на сегодня снижена, а в последующие двое суток будет полностью остановлена прокачка через НПС Будковице (Словакия), общий план поставок месяца сохраняется», - рассказал советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин в ходе общения с журналистами.

Ранее топ-менеджер сообщал, что из-за возникших технических проблем была снижена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Словакии.

В апреле 2019 года с обвинениями в ухудшении экспортируемой из России по трубопроводу «Дружба» пожаловался промышленный концерн «Белнефтехим». В «Транснефти», в свою очередь, заявляли, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.

