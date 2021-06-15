Курс доллара: рубль откатился в ожидании саммита в Женеве

Курс доллара вырос в рамках торговой сессии во вторник. Доллар к рублю начал торги на уровне 71.99, а евро начал торги на уровне 87.26 . К 17:00 доллар США вырос, дойдя до отметки 72.20 рубля, а евро укрепился до 87.57 рубля. Индекс DXY при этом с 90,51 пункта двинулся н отметку 90,50 пункта.



«Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии встречи президентов России и США. Геополитический фактор порой выступает доминирующим драйвером ценообразования рисковых активов. По факту встречи волатильность финансовых инструментов, очевидно, расширится. Немаловажным аспектом курсообразования активов служит и грядущее решение по ставкам и программе количественного смягчения Федрезерва США. Если в сохранении ставки мало кто сомневается, то вопрос темпов QE остается в центре внимания биржевого сообщества», - отмечает аналитик БКС Михаил Зельцер.



Краткосрочно можно ожидать движения рубля в диапазоне 71.7 — 72.2 в паре с долларом и 90.2 — 90.7 в паре с евро.