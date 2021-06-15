Курс доллара: что ждет рубль после саммита в Женеве

Российская валюта с середины апреля неуклонно укрепляется, поддерживаемая ростом цен на нефть и ястребиной политикой Центробанка РФ. Рост рубля, добравшегося за два месяца до 11-месячного максимума, однако приостановила геополитическая туча, которая сгущается на горизонте в ожидании встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом, отмечает CNBC.

На прошлой неделе рубль достиг максимума с июля 2020 года, опускавшись в моменте до 71,5 рубля за доллар. Цена на нефть в то же самое время выросла до максимума с апреля 2019 г. Повысились на фоне снижения ставок по американским облигаций и ставки по российским облигациям.

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Безоблачное небо на финансовом небосклоне, как все последние годы, однако портят западные санкции. Пока Путин и Байден сходятся в одном: российско-американские отношения давно не находились на таком низком уровне, как сейчас. По всем остальным вопросам, включая главный – о стратегической безопасности в Швейцарии 16 июня, скорее всего, будут споры.

Консалтинговая компания Capital Economics подчеркнула, что с середины апреля ряд премий за риск в России снизился благодаря заметному снижению угрозы введения новых антироссийских санкций.

«Очевидно, в ближайшем будущем по мере дальнейшего роста цен на нефть и ставок по российским облигациям укрепление рубля продолжится»,- говорит аналитик по развивающимся рынкам Лиам Пич.

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По его мнению, кстати, в среду на встрече между президентами США и России снятие каких-либо санкций маловероятно. Напомним, последние санкции против России были введены Вашингтоном в апреле.

«Положительным результатом для российских активов станет улучшение отношений с Америкой и снижение риска введения новых санкций,- объясняет Пич.- Такой исход встречи в Швейцарии будет способствовать продолжению ралли рубля».

Аналитики JPMorgan считают, что к июню 2022 года рубль постепенно укрепится до 71 за доллар благодаря продолжению кэрри трейд, т.е. получению прибыли на разнице торговли высокодоходными и низкодоходными валютами.

В JPMorgan полагают, что ЦБ РФ усилит борьбу с инфляцией, которая достигла 6% в годовом исчислении, наивысшего уровня за последние пять лет, и значительно превысила целевые значения. Базовая инфляция, кстати, тоже, скорее всего, будет расти и дальше.

Центробанк поднял 11 июня ключевую ставку на 50 пунктов до 5,5%. Главный российский банк третий месяц подряд поднимает ставку, чтобы остановить рост инфляции. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, инфляция является «растущей угрозой».

В аналитической записке JPMorgan говорится, что восстановление экономики России проходит быстрее прогнозов Центробанка. Авторы записки прогнозируют еще одно повышение ставки на 50 базисных пунктов в июле.

Они также отмечают, что рубль продолжает оставаться недооцененным ввиду остатков огромных премий за риск. Коэффициент доходности облигационного капитала (BEER) показывает, что российский рубль недооценен на 6,4%. Однако аналитики JPMorgan указывают и на определенные сдерживающие факторы, которые, правда, носят кратковременный характер.

«Статистика показывает, что летом в 18 из последних 21 года рубль слабел в среднем на 2,5%,- говорится в записке.- Период снижения обычно начинается во второй половине июля и заканчивается в августе. Впрочем, календарь выплаты дивидендов может в этом году передвинуть начало сезонного снижения на более ранний срок».