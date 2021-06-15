Сбербанк подсчитал средние расходы на автопутешествие в Сочи

Автопутешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону, сообщает в своем исследовании «СбербанкАвто» и «Эвотор». Документ имеется в распоряжении агентства РИА «Новости».

«Путешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек займет около 35 часов и обойдется в среднем в 25 497 рублей в одну сторону», - сообщают эксперты. В качестве объекта для исследования аналитики выбрали маршрут по трассе М4, рассчитав параллельно расходы на остановки для обеда и ночевки. Помимо этого, трасса М4 включает 19 платных участков стоимостью 1750 рублей, также можно оплатить наличными при помощи транспондера, тогда оплата обойдется в 1400 рублей. Сам транспондер стоит 1600 рублей. Также были подсчитаны расходы на бензин, которые в среднем составят 6 127 рублей в одну сторону.

Обслуживание автомобиля и подготовка его к длительному переезду обойдется владельцу в 5 960 рублей. Необходимо проверить комплектации автомобильной аптечки и набора автомобилиста, что в среднем будет стоить 1660 рублей. Запас омывающей жидкости потребует расходов в 123 рубля за одну фляжку. Не лишними будут и автомобильные подушки по цене 720 рублей. На воду и перекусы потребуется 660 рублей. Пригодятся также солнечные очки.

Средняя стоимость обеда в недорогом кафе в Воронеже на четверых составит 1120 рублей. Средняя цена на номер на четверых в гостинице в Ростове-на-Дону в среднем обойдется в 3744 рубля, а ужин в ростовском кафе на четверых - 1280 рублей.

От Ростова-на Дону до Сочи на автомобиле добиваться еще 8-9 часов, поэтому потребуются технические остановки и перекусы в кафе. По мнению финансового директора «СберАвто» Андрея Кузина поездки на автомобиле при текущей эпидемиологической ситуации остаются наиболее безопасным способом передвижения.

