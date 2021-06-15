Собянин заявил, что растет число госпитализаций пациентов с COVID

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни возросло на 80%, при этом число госпитализаций пациентов с ковид в тяжелом состоянии увеличилось на 70%, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой», - заявил чиновник во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 им. О. М. Филатова.

Он также сообщил, что показатели июня 2021 года соответствуют пику декабря прошлого года. В то же время мэр уверен, что ситуацию удастся переломить. По его словам, с столице развернуты в связи с ситуацией дополнительно четыре тысячи коек для лечения пациентов с COVID, общее количество которых достигло 16 тысяч.

Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, главным вкладом в борьбу с новыми случаями заболеваний является вакцинация.

«Основной посыл, на мой взгляд, — это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим справимся», — добавил Вечорко.

Собянин также призвал жителей во время длинных выходных максимально сократить контакты, чтобы прервать рост заболеваемости.

