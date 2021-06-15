В России за сутки выявлено более 14 тыс. случаев COVID

В России за сутки выявлено 14 185 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из которых 2 124 (15,0%) заболевших не имели клинических проявлений заболевания, сообщает оперштаб.

Рост заболеваемости ковид наблюдается в РФ, начиная с 8 июня, суточные колебания находятся на уровне, превышающем 13-14 тыс., тогда как в мае было более 8-9 тыс.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 5 млн 236 593 случаев коронавирусной инфекции. За сутки летальных исходов зафиксировано 379, в общей сложности скончались от инфекции 127 180 человек. Поправились и выписаны 4,81 млн пациентов, в том числе 8 597 за сутки.

В Москве выявлено 6 805 новых случаев COVID-19 за сутки. Столица продолжает удерживать первое место среди регионов по заболеваемости коронавирусом. Далее следуют Московская область (+1 135) и Санкт-Петербурге (+902).

Наименьшее число заболевших выявлено в Ненецком АО (+1), в Магаданской области (+4). Ни одного заболевшего за сутки не было в Чукотском АО.

