Цены на нефть очень надеются на 18 июня

Начало недели для цен на нефть оказалось очень удачным: фьючерсы на Brent смогли преодолеть отметку 73 доллара за баррель, обновив рекордные с апреля 2019 года значения. Контракты на WTI также обновили рекорды с октября 2018 года, достигнув 71,69 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть Brent поднимались к уровням конца 2018 года превышая 73,5 долл./барр, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом Промсвязьбанка Татьяна Крылова. В плюс играли как повышенные прогнозы от инвестбанков, так и позитивные ожидания по спросу на фоне постепенного снятия ограничений на передвижения.

На сегодняшнее утро ближайший — августовский фьючерс торгуется чуть ниже, но импульс к росту, очевидно, остается довольно сильным. «Мы не исключаем попыток подняться к 75+ долл./барр. на этой неделе в случае более сильных данных по запасам нефтепродуктов в США, чем на прошлой неделе, и в случае отсутствия негативных сигналов по итогам двухдневного заседания ФРС», — говорит эксперт.

У рынка сейчас есть два относительно абстрактных рычага, комментирует ситуацию старший аналитик «Информационно-аналитического центра “Альпари”» Анна Бодрова. «Быки» руководствуются оптимизмом относительно бурного спроса на энергоносители по всему миру по мере восстановления экономик после пандемии, «медведи» опасаются дисбаланса спроса и предложения, если к экспорту вернется Иран. В пользу первых играют и сокращение запасов черного золота в США, и приложенные усилия к балансировке рынка на уровне ОПЕК+, и прохождение пиков заболеваемости ковидом и более-менее успешная вакцинация.

Вторые пока в меньшинстве, потому что даже если Иран пополнит перечень нефтяных экспортеров, он вернется к поставкам постепенно и без взрывного роста. Это, уверена Анна Бодрова, позволит рынку плавно адаптироваться к возросшим поставкам.

Относительная слабость доллара тоже способствует укреплению нефтяных котировок, отмечает она. В результате, почти ежедневно подтверждается среднесрочный восходящий торговый канал в Brent с ближайшей целью 74 доллара.

В то же время нефть, по словам аналитика, выглядит перекупленной, но пока нет веских поводов зафиксировать тут прибыль.

ОПЕК последнее время опасалась наращивать добычу, все еще ожидая выхода Ирана на рынок, из-за чего сформировался дефицит предложения, а накопленные ранее запасы постепенно заканчиваются, признает и управляющий партнёр Advice Finance Сергей Смит.