Цены на нефть очень надеются на 18 июня

Начало недели для цен на нефть оказалось очень удачным: фьючерсы на Brent смогли преодолеть отметку 73 доллара за баррель, обновив рекордные с апреля 2019 года значения. Контракты на WTI также обновили рекорды с октября 2018 года, достигнув 71,69 доллара за баррель.
В понедельник цены на нефть Brent поднимались к уровням конца 2018 года превышая 73,5 долл./барр, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом Промсвязьбанка Татьяна Крылова. В плюс играли как повышенные прогнозы от инвестбанков, так и позитивные ожидания по спросу на фоне постепенного снятия ограничений на передвижения.
На сегодняшнее утро ближайший — августовский фьючерс торгуется чуть ниже, но импульс к росту, очевидно, остается довольно сильным. «Мы не исключаем попыток подняться к 75+ долл./барр. на этой неделе в случае более сильных данных по запасам нефтепродуктов в США, чем на прошлой неделе, и в случае отсутствия негативных сигналов по итогам двухдневного заседания ФРС», — говорит эксперт.
У рынка сейчас есть два относительно абстрактных рычага, комментирует ситуацию старший аналитик «Информационно-аналитического центра “Альпари”» Анна Бодрова. «Быки» руководствуются оптимизмом относительно бурного спроса на энергоносители по всему миру по мере восстановления экономик после пандемии, «медведи» опасаются дисбаланса спроса и предложения, если к экспорту вернется Иран. В пользу первых играют и сокращение запасов черного золота в США, и приложенные усилия к балансировке рынка на уровне ОПЕК+, и прохождение пиков заболеваемости ковидом и более-менее успешная вакцинация.
Вторые пока в меньшинстве, потому что даже если Иран пополнит перечень нефтяных экспортеров, он вернется к поставкам постепенно и без взрывного роста. Это, уверена Анна Бодрова, позволит рынку плавно адаптироваться к возросшим поставкам.
Относительная слабость доллара тоже способствует укреплению нефтяных котировок, отмечает она. В результате, почти ежедневно подтверждается среднесрочный восходящий торговый канал в Brent с ближайшей целью 74 доллара.
В то же время нефть, по словам аналитика, выглядит перекупленной, но пока нет веских поводов зафиксировать тут прибыль.
ОПЕК последнее время опасалась наращивать добычу, все еще ожидая выхода Ирана на рынок, из-за чего сформировался дефицит предложения, а накопленные ранее запасы постепенно заканчиваются, признает и управляющий партнёр Advice Finance Сергей Смит.
По его мнению, если вопрос о снятии санкций с Ирана не решится до президентских выборов в этой стране, назначенных на 18 июня, то возможен и дельнейший рост цен. Как ожидается, власть в Иране перейдет к Эбрахиму Раиси, отмечает эксперт, чья позиция в отношении переговоров с международными посредниками более жесткая — он, в частности, отказался считать их приоритетом внешней политики.
Несмотря на политические события с Ираном, поддерживающие цены на нефть, есть и денежные факторы от ФРС. На этой неделе ожидается заседание ФРС, на котором будет обсуждаться денежно кредитная политика. Вероятнее всего, отмечает Сергей Смит, она останется без изменений, однако будет указано, что ФРС беспокоится о нарастающей инфляции, и уже в этом году темпы роста увеличения денежного предложения снизятся. В таком сценарии цены на нефть начнут коррекцию к уровню 55-58 за баррель марки WTI.