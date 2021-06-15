Украина нашла крайнего: Кулеба объяснил, почему страну не принимают в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему его страну не принимают в НАТО.
По словам министра иностранных дел «самостийной», во всём виновата… Россия. Именно, по этой причине, как убеждён Кулеба, Киеву, так и не предоставили План действий по членству в альянсе. Об этом он заявил в эфире одного из местных телеканалов.
«Мы должны честно сказать, что главная преграда к предоставлению нашей стране ПДЧ именно сейчас – это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации», – подчеркнул дипломат.
При этом Кулеба признал, что среди членов НАТО немало скептиков, которые не хотели бы видеть Украину в Североатлантическом блоке. В этой связи министр пообещал, что Киев будет работать с этими странами.
«Я был в Берлине на прошлой неделе, провёл там встречи со всеми ключевыми политическими партиями, с правительством ФРГ, и мы говорили именно об этом», – отметил он.
Кроме того, глава МИД Украины пожаловался на то, что в Германии крайне негативно относятся к возможности присоединения «самостийной» к НАТО. Но, а виновата в этом, как обычно, естественно Россия.