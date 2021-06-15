В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

По словам представителя Кремля, власти страны недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего, передаёт РИА Новости.

«Вы знаете, что президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно предприняли необходимые меры», – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что вакцинация от коронавируса должна остаться добровольной, это вопрос сознательности и разумности.

В России вакцинация добровольная, это вопрос сознательности и разумности всех россиян. Просто каждый из нас должен понять, что вакцинация на фоне вот этой беспрецедентной коронавирусной угрозы является единственной защитой», – резюмировал Песков, признав, что это, конечно, не панацея, но единственная защита от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявлено 14 185 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 5 236 593 заболевших COVID-19. За 24 часа летальных исходов зафиксировано 379, в общей сложности скончались от инфекции 127 180 человек. Поправились и выписаны 4,81 млн пациентов, в том числе 8 597 за сутки. В Москве выявлено 6 805 новых случаев коронавируса за сутки. Далее следуют Московская область (+1 135) и Санкт-Петербурге (+902).

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в РФ, начиная с 8 июня, суточные колебания находятся на уровне, превышающем 13-14 тыс., тогда как в мае было 8-9 тыс.

