В ЦБ заявили о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня

По заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, экономика России восстановилась до докризисного уровня. По ее словам, некоторые отрасли экономики даже превысили докризисный уровень. Высказывания прозвучали в ходе выступления в Госдуме, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», - заявила глава ЦБ. Она также добавила, что в Банке довольны продолжительным удержанием ставки на низком уровне. Это, по словам Набиуллиной, позволило быть уверенными, что «не подрежем крылья восстанавливающейся экономике».

«Но сейчас мы не сомневаемся, что росту наши решения не помеха», — отметила она, комментируя решение о повышении ключевой ставки.

Напомним, второй раз регулятор повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. 11 июня. На сегодня ставка составляет 5,5% годовых, то есть вернулась на уровень июня прошлого года.

Набиуллина не исключает, что к 23 июля ключевая ставка вновь вырастит, но нельзя исключать и вероятность сохранения показателя на данном уровне. Руководитель ЦБ объяснила отсутствие четких прогнозов непредсказуемыми жизненными обстоятельствами

«В нашей жизни, которая гораздо богаче прогнозов, могут случаться различные непредвиденные обстоятельства», - заявила она.

Глава ЦБ поясняла, что совет директоров будет принимать решения, необходимые для возвращения инфляции к цели в 4%. В мае годовой индекс потребительских цен достиг нового пятилетнего максимума в 6,02%, сообщили в Росстате. В этой связи рост ставки будет зависеть от инфляции.

