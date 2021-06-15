Врач-инфекционист допустил введение локдауна в Москве

Известный российский врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил введение в Москве нового локдауна на фоне продолжающегося роста новых заболевших коронавирусом.

Как пояснил специалист, введение жёстких ограничений в столице будет оправдано лишь тогда, когда в московских клиниках не останется мест для тяжело заболевших COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Всё будет зависеть от того, как резко будет продолжаться рост заболеваемости, от наличия мест в больницах. Если мест в больницах не останется, а коронавирусная инфекция станет протекать более тяжело, то да, такие ограничения будут оправданы, так как банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать», – подчеркнул Тимаков.

Кроме того, он предположил, что третья волна COVID-19 продлится в России ещё минимум месяц.

«То, что мы сейчас видим, – абсолютно логичное нарастание третьей волны. Боюсь, что минимум месяц она будет тянуться. Потому что вирус приобретает свойство не только легче передаваться от человека к человеку, но и передаваться в условиях нашего лета. Сейчас те, кто к вирусу восприимчив, останется к нему восприимчив», – резюмировал Тимаков.

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о росте в Москве числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Как подчеркнул мэр, случаев заражения коронавирусом в Москве за последние дни возросло сразу на 80%, при этом число госпитализаций пациентов с ковид в тяжелом состоянии увеличилось на 70%.

«Начали расслабляться, считают, что все уже прошло. COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой», – сказал Собянин во время посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 им. О. М. Филатова.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 14 185 случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 5 236 593 заболевших COVID-19. Лидером по число новых инфицированных продолжает оставаться Москва. В столице за 24 часа установлено 6 805 новых случаев коронавируса. Далее следуют Подмосковье (+1 135) и Санкт-Петербурге (+902).

