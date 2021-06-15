Все за и против микрокредитования

Микрокредит – отличная возможность перехватить денег до зарплаты, перекрыть текущие расходы без лишних вопросов и проблем. В банке вашу заявку могут рассматривать долго, далеко не факт, что решение будет положительным. С микрокредитами все просто – вы подаете запрос онлайн, получаете одобрение и подписываете договор. Кстати, проверку проходит около 90% всех заявок – рекордное количество! Взять кредит смогут заемщики с идеальной репутацией и те, которым банки ссуды не дают. Первые обращаются в МФО, поскольку хотят сэкономить время, получить деньги здесь и сейчас. Для вторых услуга является единственным способом получения денег.
Плюсы микрокредитования
Скажем сразу – займ на карту имеет намного больше преимуществ, чем недостатков. Основные плюсы:
- Минимум отказов. Это означает, что деньги вам дадут с максимальной вероятностью. Даже если в одном МФО сотрудничать откажутся, вы сможете получить займ без отказа в другой организации.
- Максимальная лояльность. Онлайн кредит могут брать лица любого возраста, статуса, с пробелами в КИ, без официального места работы. Конечно, рейтинг заемщика проверяться будет, но положительных ответов все равно много.
- Гибкие условия. Это касается сроков оформления договора, периода возврата денег, наличия опции пролонгации, пр. МФО делают все возможное для удобства и комфорта своих клиентов.
- Быстрое рассмотрение. В среднем время ожидания составляет 1-60 минут. Если решения по заявкам в конкретной компании принимает скоринговая система, вы получите ответ за пару минут в любое время суток.
- Всего пара документов. Обычно это паспорт и СНИЛС. Выгодное преимущество, если сравнивать с обычным банком, который попросит полный пакет бумаг.
- 100% конфиденциальность. Данные заемщиков не разглашаются.
В некоторых МФО действуют акции вроде первых кредитов под 0% и другие. Это предоставляет максимально выгодные условия взаимодействия. Взять микрокредит можно полностью удаленно. Но если вас интересуют наличные, просто поищите компанию, которая их дает.
Есть ли минусы?
Они относительные. Главный недостаток сотрудничества с МФО – высокие процентные ставки. Но если брать деньги ненадолго, пользоваться акциями, переплата в целом выйдет адекватной.
Кредитная история важна и проверяется. Другое дело, что, в отличие от банков, МФО выдают ссуды клиентам с просрочками. Вы можете подать запрос с любым кредитным рейтингом.