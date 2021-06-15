Все за и против микрокредитования

Микрокредит – отличная возможность перехватить денег до зарплаты, перекрыть текущие расходы без лишних вопросов и проблем. В банке вашу заявку могут рассматривать долго, далеко не факт, что решение будет положительным. С микрокредитами все просто – вы подаете запрос онлайн, получаете одобрение и подписываете договор. Кстати, проверку проходит около 90% всех заявок – рекордное количество! Взять кредит смогут заемщики с идеальной репутацией и те, которым банки ссуды не дают. Первые обращаются в МФО, поскольку хотят сэкономить время, получить деньги здесь и сейчас. Для вторых услуга является единственным способом получения денег.

Плюсы микрокредитования

Скажем сразу – займ на карту имеет намного больше преимуществ, чем недостатков. Основные плюсы:

Минимум отказов. Это означает, что деньги вам дадут с максимальной вероятностью. Даже если в одном МФО сотрудничать откажутся, вы сможете получить займ без отказа в другой организации.

Максимальная лояльность. Онлайн кредит могут брать лица любого возраста, статуса, с пробелами в КИ, без официального места работы. Конечно, рейтинг заемщика проверяться будет, но положительных ответов все равно много.

Гибкие условия. Это касается сроков оформления договора, периода возврата денег, наличия опции пролонгации, пр. МФО делают все возможное для удобства и комфорта своих клиентов.

Быстрое рассмотрение. В среднем время ожидания составляет 1-60 минут. Если решения по заявкам в конкретной компании принимает скоринговая система, вы получите ответ за пару минут в любое время суток.

Всего пара документов. Обычно это паспорт и СНИЛС. Выгодное преимущество, если сравнивать с обычным банком, который попросит полный пакет бумаг.

100% конфиденциальность. Данные заемщиков не разглашаются.

В некоторых МФО действуют акции вроде первых кредитов под 0% и другие. Это предоставляет максимально выгодные условия взаимодействия. Взять микрокредит можно полностью удаленно. Но если вас интересуют наличные, просто поищите компанию, которая их дает.

Есть ли минусы?

Они относительные. Главный недостаток сотрудничества с МФО – высокие процентные ставки. Но если брать деньги ненадолго, пользоваться акциями, переплата в целом выйдет адекватной.

Кредитная история важна и проверяется. Другое дело, что, в отличие от банков, МФО выдают ссуды клиентам с просрочками. Вы можете подать запрос с любым кредитным рейтингом.