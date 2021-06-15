Европейские индексы бросились догонять американские

Европейские индексы акций ставят многолетние рекорды благодаря статистике и темпам вакцинации в регионе. Так, во Франции хотя бы одну дозу вакцины получили уже свыше 30 млн человек, и рост промышленного производства в еврозоне в апреле оказался намного выше, чем ожидали участники рынка. В результате французский CAC 40 вырос хоть и незначительно, на 0,3%, но достиг максимума за 20 лет. В свою очередь британский FTSE 100 поднялся до самой высокой отметки за 16 месяцев.

Кроме того, власти ЕС дают активно понять, что будут поддерживать экономику столько, сколько понадобится. В частности, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что стимулирующая денежно-кредитная политика сохранится до тех пор, пока не появятся ясные сигналы заметного и стабильного экономического восстановления, передает «Интерфакс».

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У роста европейских бирж до уровня новых рекордов есть несколько причин, которые, очевидно, будут действовать на протяжении как минимум 2021 года, а скорее всего и в следующем году, полагает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Благодаря одновременно вливаемым ЕЦБ и Федрезервом в финансовую систему триллионам долларов и евро, раскручивается в полную силу спираль инфляционных ожиданий, причём рост биржевых индексов заранее и сильно опережает будущие скачки инфляции. И рынки, судя по всему, не очень верят в ее временный характер, уже сейчас подтягивая котировки акций под будущие высокие ценники, констатирует эксперт.

Не меньшее влияние на рост бирж оказывает и быстрый темп промышленной активности в Европе, уже сейчас превышающий, если верить замерам по индексам PMI, отражающим динамику всей сферы поставок и снабжения, максимальные уровни последних нескольких лет, отмечает Пушкарёв. Индикаторы экономического оживления выходят на пики не только в Германии, но и в таких максимально пострадавших от воздействия ковида странах как Италия и Франция, которых постепенно догоняет уже и Испания.

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При этом огромный ресурс сферы услуг — основной по доле ВВП в европейской экономике — только начинает работать. Между тем, именно он представляет собой нереализованный потенциал стран ЕС, выходящих из локдаунов, считает эксперт. Этот процесс в Европе более чем на полгода отстает от аналогичного в США, поэтому европейские индексы бодро идут на рекорды, следуя примеру американских S&P500, Nasdaq и Доу-Джонса. «Американцы» уже побили свои достижения в предыдущие месяцы, и теперь продолжают делать это в несколько более медленном темпе.

Непосредственным дополнительным толчком для европейских бирж к достижению новых высот в эти дни стали уверенные заявления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила о безусловном сохранении всех стимулирующих программ (включая экстренную программу выкупа европейских активов (PEPP) в объёме 1,85 трлн евро) как минимум до марта 2022 года, а если потребуется, то и дольше. Сохранена будет и регулярная программа скупки активов европейских компаний и национальных долговых бумаг на сумму 20 млрд евро ежемесячно с реинвестицией получаемых доходов обратно в финансовую систему и экономику Европы — как минимум до конца 2023 года. Вкупе с совместным планом правительств «Новое поколение EC», подразумевающим наполнение объединённой Европой национальных бюджетов вплоть до 2027 года на весьма солидные суммы, это поддерживает ожидания хорошей динамики экономического восстановления.

Тем не менее, если довирусный пик французского индекса CAC 40 равнялся 6 117 пунктам, то сегодня он вышел пока «всего лишь» на уровень чуть выше 6 630, отмечает Пушкарёв. В сравнении с куда более крутой динамикой биржевых индексов США, где индекс широкого рынка S&P500 прибавил более 25%, а индекс технологичного сектора Nasdaq и вовсе 45% против пиков января 2020 года, европейские биржи ведут себя пока более чем скромно — их прирост по отношению к довирусным временам составил не более 8—10%. Поэтому, полагает эксперт, основной рост европейских бирж ещё впереди. В частности, французский CAC 40 мог бы выйти постепенно на рубеж не менее 7 500 пунктов, а общеевропейский усреднённый Euro Stoxx 50 дотянуться в итоге и до отметки в 5 000 против сегодняшнего пика пока только в 4 155 пунктов.

Важно отметить, продолжает Пушкарёв, что сегодня акции многих ведущих европейских эмитентов, включая особенно быстро растущие бумаги Daimler, Volkswagen, BMW, Carl Zeiss и Bayer, Puma и Adidas, фирм, работающих в сфере недвижимости и многих других (в целом — нескольких десятков немецких компаний) активно торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Это значит, что российские инвесторы имеют к ним доступ и реальную возможность приобщиться к росту.

В прочем, отмечает эксперт, некоторых популярных и востребованных среди инвесторов бумаг там по-прежнему не хватает: например, акций крупнейшего европейского авиапроизводителя Airbus, который по мере восстановления прежних темпов передвижения пассажиров и грузов мог бы подрасти в цене не хуже американского Boeing. Или еще: большинство крупных брокеров в России предоставляют доступ ко всему списку иностранных эмитентов с Санкт-Петербургской биржи, однако почти ни у кого из наших брокеров по каким-то причинам по-прежнему нет для розничных клиентов такого простейшего инструмента как фьючерсы на европейские индексы.

Между тем, многими игроками возможность торговать напрямую индексами воспринималась бы проще, чем сложный выбор среди большого количества акций как вполне известных, так и неизвестных широко российскому инвестору компаний, полагает Пушкарёв. Длинные позиции в индексах занимать было бы проще и в финансовом, и в психологическом отношении, а в моменты спада бирж короткие профессиональные позиции на понижение дают подчас наилучшую защиту от текущих просадок и тем более от затяжных коррекций рынка.

«Российские индексы со временем тоже, как правило, подтягиваются вверх вслед за биржами США и Европы. Но рынок иностранных акций намного объёмнее, а значит, и рисков там меньше — как экономического плана, так и связанных с политикой и западными санкциями, способными существенно и долго сдерживать российские биржи от выхода на более высокие рубежи», — заключает Пётр Пушкарёв.