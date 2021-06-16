Акции дня: бумаги ММК просели перед закрытием реестра

В лидеры падения вышли акции «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 16 июня. За день акции подешевели на -3,54% до 64,63 рублей за акцию.

Акции традиционно просели перед закрытием реестра под дивиденды, которое состоится в четверг, 17 июня. Последняя возможность купить акции с «дивами» была у трейдеров во вторник, 15 июня. Ранее собрание акционеров ММК утвердило выплату дивидендов за 2020 год в размере 0,945 руб. на одну акцию и дивиденды за первый квартал 2021 г. в размере 1,795 руб. на одну бумагу. Таким образом, в сумме выплаты составят 2,74 рублей на акцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,19% до 3829,67 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,82% до 1679,02 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:01 мск составила 74,83 долларов за баррель (+1,14%). Российская валюта укреплялась – 71,78 рублей за доллар.