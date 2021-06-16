Банк России допустил сокращение объёмов выдачи льготной ипотеки

В ЦБ РФ допустили, что если программа будет продлена на более жестких условиях, то возможно произойдёт снижение объёмов выдачи льготной ипотеки.Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил глава департамента обеспечения банковского надзора российского регулятора Александр Данилов, передаёт ТАСС

«Если программа льготной ипотеки будет модифицирована так, как ранее было озвучено, то там может быть сокращение существующих объёмов из-за того, что на некоторых рынках, прежде всего в мегаполисах, это станет заметным ограничивающим фактором».

Кроме того, представитель Банка России отметил, что дополнительно предполагается, что ставка будет увеличена, что также напрямую повлиять на спрос.

При этом глава департамента ЦБ также добавил, что общий спрос на ипотеку в этом году может сохраниться, а по итогам года рост ипотечного кредитования может составить почти 20%.

«Это пока очень приблизительная оценка, даже не прогноз, а именно оценка, так как пока просто нет достаточных вводных данных», – резюмировал Данилов.

Напомним, правительство решило продлить программу льготной ипотеки на новостройки ещё на год, но поменять её условия. Это должно поддержать жилищное строительство в России и при этом не допустить дальнейшего перегрева рынка в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Решение оказалось промежуточным: программу продлили, но значительно ослабили её влияние на рынок. Размер кредита теперь ограничен тремя миллионами рублей, а ставка поднята до 7%. Параллельно была расширена программа семейной ипотеки: теперь родители даже одного ребенка могут взять ипотечный кредит со ставкой 6% годовых.

Подробно об этом читайте в материале № 24 журнала «Эксперт» «Временная ипотека навсегда».

