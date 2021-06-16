Байден рассказал о требованиях к Путину по кибербезопасности

Президент США Джозеф Байден рассказал о требованиях по стратегической стабильности и кибербезопасности, которые он озвучил на встрече с президентом Владимиром Путиным в Женеве, сообщает Лента.ру.

Байден рассказал журналистам, что на встрече планировал затронуть вопросы стратегической безопасности и разработать механизмы, которые ее обеспечат. Стороны обсудили в деталях дальнейшие шаги: дипломаты будут создавать механизмы для контроля над новейшими видами вооружения.

Он также уточнил, что указал Путину на ключевые объекты инфраструктуры, которые ни в коем случае не должны подвергаться атаке: кибернетическими или иными средствами.