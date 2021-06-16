Экопромбанк ждет новое дело

Миллиардер Петр Кондрашев может быть экстрадирован в Россию по делу о хищениях в размере 500 млн рублей в пермском банке «Экопромбанк» после экстрадиции бывшего председателя правления банка Андрея Туева.

«Экопромбанк» был создан в 1992 году, и, по данным РИА Рейтинг, на 1 июля 2014 года он занимал 253 место по размеру активов среди российских банков с показателем в 11,2 миллиарда рублей. Однако в том же 2014-м у него отобрали лицензию: ЦБ счел, что банк проводил слишком рискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

На этом проблемы только начались: по данным Коммерсанта, после отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Также были обнаружены еще несколько сделок, которые посчитали выводом средств кредитной организации.

Сделками заинтересовались правоохранительные органы. В результате в 2016 году Андрея Туева, который занимал должность председателя правления банка с января 1999 года вплоть до середины 2014 года, объявили в розыск. Спустя пять лет, в начале этого года история сдвинулась с мертвой точки – власти Кипра согласились выдать Туева и, по данным Ленты.ру, в апреле этого года он вернулся на родину.

Теперь, отмечают СМИ, эксперты рынка ожидают развития событий – сотрудничество Туева со следствием может привести к появлению в уголовном деле новых фамилий. Среди возможных кандидатов, по данным Ленты.ру, Петр Кондрашев, миллиардер из списка «200 богатейших бизнесменов России», бывший мажоритарный владелец «Экопромбанка». По данным Коммерсанта, считается, что 53% акций банка принадлежали структурам Петра Кондрашева, остальные — экс-депутату заксобрания Пермского края Владимиру Нелюбину и его компаньонам. Как указывали заявители, Кондрашев владел своим пакетом через несколько кипрских офшоров.

Кстати Владимир Нелюбин получил срок: в мае 2019 года Ленинский суд Перми признал его виновным в хищении 215 млн руб. «Экопромбанка» и 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. Бизнесмена приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Теперь, как экстрадиция может ожидать и его бывшего коллегу Кондрашева, который сейчас предположительно находится в Австрии.

Основной актив принадлежащий Петру Кондрашеву – «Сильвинит» - крупный добытчик калия был объединен в 2011 году с компанией «Уралкалий». Один из последних активов Петра Кондрашева в России – Соликамский Магниевый Завод — единственный в РФ производитель редкоземельных металлов, а также крупный производитель ниобия и магния. Компания играет стратегическую роль в России – поставляя редкоземельные металлы, в том числе для атомной промышленности. Выручка завода за 2020 год составила 7,9 млрд руб, чистая прибыль 357 млн руб.

Сейчас вокруг СМЗ наблюдается корпоративный конфликт. В 2020 году Арбитраж Пермского края удовлетворил иск ФАС РФ, признав четыре сделки купли-продажи акций «Соликамского магниевого завода» недействительными. ФАС РФ обосновала свои претензии нарушением законодательства о порядке иностранных инвестиций в компании, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности страны. Речь идет о покупке трех пакетов акций принадлежащих Тимуру Старостину (более 25%), Петру Кондрашеву — (24%) и Сергею Кирпичеву — (15,4%).

Судья лишил права на голоса на общих собраниях завода Петра Кондрашева, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина по пакетам акций, ставших фигурантами спорных сделок, проведенных с иностранными компаниями. Свое решение судья обосновала тем, что вернуть акции первоначальным обладателем нельзя, так как юрлица были ликвидированы. Решение суда стало прецедентом в России.