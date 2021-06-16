Сборная России обыграла Финляндию, одержав первую победу на Евро-2020

В поединке второго туре группового этапа футбольного Евро-2020 сборная РФ на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге переиграла сборную Финляндии со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече в добавленное к первому тайму время забил Алексей Миранчук – Артём Дзюба сделал на него скидку, а полузащитник «Аталанты» элегантным ударом из штрафной направил мяч в дальнюю девятку – 1:0.

Больше командам отличиться не удалось – встреча так и завершилась минимальной победой нашей команды. Таким образом, у подопечных Черчесова стало 3 очка, столько же у сборных Финляндии и Бельгии.

Напомним, на старте группового этапа Россия разгромно уступила Бельгии со счётом 0:3, а финны сенсационно переиграли Данию (1:0). В заключительной встречи группового наша команда сыграет 21 июня в Копенгагене со сборной Дании.

