Польше придется идти на поклон к «Газпрому»

В начале июня стало известно о решении Дании отозвать разрешение на строительство участка газопровода «Балтийская труба» (Baltic Pipe) мощностью 10 млрд куб. м в год в ее водах. Трубопровод должен был быть завершен к октябрю 2022 года, как раз когда истекает долгосрочный импортный контракт контролируемой государством польской компании PGNiG с «Газпромом». Как пишет Spglobal, в итоге Польша вполне может остаться на рынке российского газа и после окончания ее контракта с «Газпромом».

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И все же «PGNiG не участвует в переговорах о новом контракте с " Газпромом"», — заявил представитель компании S&P Global Platts. Однако PGNiG не может исключить покупки российского газа полностью. «PGNiG-это компания, работающая в конкурентной среде, и нельзя исключать, что в будущем она рассмотрит возможность закупки газа у России по спотовым поставкам», — отметил пресс-секретарь.

Россия при этом также не отказывается от продолжения поставок в Польшу. «Польша — наш надежный контрагент, с которым мы давно сотрудничаем», — заявила в прошлом месяце глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. «Мы работаем в экономическом измерении. Есть политические заявления, но мы продолжаем работать и ведем переговоры», — добавила она.

Решение Дании по Baltic Pipe является неприятным сюрпризом для Польши, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Но, указывает он, с момента выдачи первой визы прошло уже почти три года, поэтому противоположное решение могло быть вызвано действительно экологическими обстоятельствами, и в Польше это в целом понимают. Между тем, уверен эксперт, сам отказ не окончательный, то есть сейчас необходимо провести новые консультации и экологические исследования и в таком случае разрешение может быть выдано, но в теории, это займет время, а значит, к моменту окончания действия долгосрочных контрактов с «Газпромом» на поставку газа в Польшу он может быть не готов.

Соответственно, говорит аналитик, у Польши возникнет необходимость либо заново договариваться с «Газпромом», либо наращивать спотовые закупки газа на европейском рынке, либо увеличивать экспорт СПГ. В целом Польша активно движется в направлении диверсификации источников газа. Это и интерконнекторы, и терминал по приемке СПГ в Свиноуйсьце с расширенными мощностями регазификации. Однако все же на «Балтийскую трубу» по проекту предполагалась почти половина массы потребляемого газа в стране, а это в перспективе 7-10 млрд куб м газа из Норвегии в год при ежегодных потребностях в свыше чем 18 млрд куб газа.

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Поэтому вариант о новых переговорах с «Газпромом» как наиболее надежным и стабильным источником, по мнению Жарского, становится наиболее оптимальным прогнозом. Тем более что Польша может решить вопрос за счет краткосрочных контрактов с ценообразованием, привязанным к европейским хабам. В целом ситуация с Baltic Pipe выглядит достаточно комичной в том плане, что долгое время Польша строила преграды для «Северного потока — 2» в том числе, и с помощью экологических мотивов, а сейчас сама столкнулась с этой проблемой.

Без российского газа Варшаве не обойтись

Газопровод из Норвегии Baltic Pipe теоретически мог бы заменить для Польши поставки от «Газпрома», признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В 2020 г. он поставил Варшаве 9 млрд куб м. — половину потребности страны в газе. Остальная часть даже с перспективами увеличения спроса на 50%, как предполагалось, может поступать через терминал СПГ и разрабатываемые линии из Литвы и Словакии. Суммарная пропускная способность этих альтернативных «Газпрому» маршрутов в ближайшие годы составит до 16 млрд куб м.

Но пока без российского газа Польше не обойтись, уверен аналитик. Несмотря на то что эта страна стремится к «газовой независимости» от России прежде всего из-за политических мотивов. Она рассматривает Россию как непредсказуемого противника, политическую опасность и даже потенциального агрессора. Отзыв Данией разрешения на строительство Baltic Pipe во многом подрывает данные планы ухода от зависимости от «Газпрома». Решение Дании декларируется как экологическое. Строительство газопровода разрушает ареал обитания мелких животных — сони, лесных мышовок и летучих мышей. «Что ж, беспокоить летучих мышей может быть действительно опасно, мы помним по предыдущему году…», — иронизирует эксперт.

Действительно ли такие мотивы лежат в основе вердикта Дании, сказать трудно, добавляет Марк Гойхман. По крайней мере, Варшава в этом сомневается. Но на поверхности нет иных резонов, кроме заявленного. Запрет может быть временным, пока не прояснится реальный вред для экологии и возможности его преодоления при прокладке и эксплуатации газопровода. Но сроки для его запуска в любом случае будут сорваны, заключает аналитик. В таких условиях, вероятно, Польша пойдёт на заключение с «Газпромом» краткосрочных соглашений на 1-2 года на продолжение поставок.