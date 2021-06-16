Газовая атака под Оренбургом

Южный Урал — современное село под самым Оренбургом. В нём есть всё для комфортной жизни. В 2019 году, например, рядом с домом культуры открыли огромную детскую площадку, и все это время она до самой темноты была средоточием детского веселья.

Но с конца апреля на ней вечерами пусто: только фигуры сказочных персонажей — Бабы Яги, Буратино и пирата Джека Воробья — способны выдержать наплывающий на поселок густой запах сероводорода. Он может прийти сюда и в шесть вечера, и в девять. А в последнее время часто и в десять утра жители улавливают в воздухе знакомый запах тухлых яиц и канализации. И тогда в почти сорокаградусную жару улицы пустеют, а окна и двери закрываются наглухо — это при том, что далеко не у каждого есть кондиционеры. Во время такой удушающей газовой атаки только изредка можно увидеть, как встревоженные жильцы приоткрывают створки окон, чтобы проверить: пахнет ещё, или уже можно выйти на улицу.

В ночь на 23 мая у жительницы села Южный Урал Алии Кульчумовой увезли в реанимацию дочь. Фельдшер «скорой» бежала от машины к дому, зажав нос — так силен был запах сероводорода. В графе, где фиксируется предварительный диагноз, она написала со знаком вопроса: «Отравление сероводородом легкой степени».

Новость об этом тут же попала в Интернет и была растиражирована местными информационными порталами. Однако через несколько дней главный врач детской областной больницы Салим Чолоян официально заявил, что проведённая токсикологическая экспертиза не подтвердила отравления сероводородом и 14-летняя пострадавшая скорее всего переутомилась или таким образом отреагировала на жару.

Вот как описывает ситуацию сама Кульчумова.

«Дочь села делать уроки в детской. Через десять минут прибегает младшая с криками: мама, Рената не может дышать! Господи… Она открывала рот и не могла при этом сказать ни слова. Я включила кондиционер, вентилятор. На улицу нельзя было выходить — стояла ужасная вонь. К счастью, скорая приехала быстро. Ренату к тому времени несколько раз вырвало оранжевой смесью. У неё отекли горло и нос, а лицо было зеленовато-жёлтым. Госпитализировали дочь в детскую областную больницу. Мы не сомневались, что анализы подтвердят отравление сероводородом, но официальное заключение гласило, что Рената переутомилась или что-то не то съела. Это с учётом того, что она у меня аллергик и я готовлю ей только сама», — с горечью говорит Алия.

На той же неделе из Южного Урала увезли в реанимацию ещё одну, уже одиннадцатилетнюю, задыхавшуюся девочку. В этом случае, по заключению врачей, всему виной стал подростковый возраст и вегетососудистая дистония.

«Наша жизнь сломана. У ребёнка пострадала дыхательная и нервная система, она боится, что снова будет задыхаться. Теперь я не могу оставить её дома одну ни на минуту, — говорит мама девочки Залина Тохова. — Тогда газ пришёл через открытые окна, и дочь надышалась. И никто не знает, когда это может повториться в очередной раз. Нас сделали жертвами! Мы просто боимся однажды утром не проснуться».

Отметим особо: обе пострадавшие девочки — аллергики, а люди именно этой группы наиболее тяжело переносят превышение ПДК вредных веществ в атмосфере.

Никто не подвергает сомнению профессионализм врачей, однако обе мамы уверены, что, если бы кровь взяли сразу же, до приезда в больницу, результаты были бы иными.

Недопустимые эвфемизмы

Вообще речь идёт о здоровье десятков тысяч людей — в одном Южном Урале официально насчитывается 4100 жителей. А удушающим смрадом накрывает и посёлки Пруды и Пристанционный, и село имени 9 Января, и ряд микрорайонов, относящихся к Оренбургу — Стройгородок, Овчинный городок, Авиагородок.

Казалось бы, проблема очевидна и её нужно срочно решать, ведь в экологические и надзорные службы с конца апреля ежесуточно жаловались люди. Только 25-26 мая жители Южного Урала позвонили в экологическую службу девяносто раз! С 24 по 30 мая с восьми вечера и до четырех часов утра в поселке дежурил передвижной экологический пост. Атмосфера накалялась. Люди ждали реакции от власти, от главных медиков области, которые бы объяснили им возможные риски постоянных превышений ПДК, но никаких официальных комментариев не поступало. ООО «Росводоканал Оренбург», на причастность которого к экологическому инциденту указывало множество факторов, ничего признавать не хотел. С одной стороны, они устраивали местным показательные экскурсии на иловые поля, а с другой, всячески отрицали свою вину.

Почти через месяц этой «газовой» эпопеи была организована встреча с населением, которую провели 26 мая министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Александр Самбурский и директор компании ООО «Росводоканал Оренбург» Дмитрий Масловский. На встрече были детально оговорены краткосрочные меры, призванные «сдержать запах».

Самбурский подчеркнул, что виновник постоянных превышений ПДК по сероводороду — «Росводоканал Оренбург», чьи иловые поля, на которые сбрасывается сброженный осадок сточных вод со всего города, находится в трёх километрах от Южного Урала. Министр отметил: «Зафиксированы десятки превышений предельно допустимых концентраций в воздухе сероводорода, в том числе и в жилой зоне. До 30 июня предприятие должно принять ряд оперативных и безопасных мер, которые ликвидируют неприятные запахи».

Фраза про «неприятные запахи» невольно показывает отношение власти к проблеме в целом. Никто как будто бы не обращает внимания на превышения предельно допустимых концентраций, а ведь волновать должно именно это. Не запах, а наличие в воздухе вредных веществ. Допустимы ли эвфемизмы, когда речь идёт о здоровье людей?

Директор экологической службы области Артём Cизов прямо сказал, что столь остро ситуация с выбросами в атмосферный воздух сероводорода ещё не стояла. С двадцатых чисел апреля специалисты службы в непрерывном режиме работают в посёлке Южный Урал и фиксируют нарушения различного характера. Превышение ПДК по сероводороду доходило до пятнадцатикратного, констатировал Сизов.

На встрече Самбурского и Масловского с жителями никто об этом не говорил, хотя для южноуральцев это, конечно, не новость. Один из местных, Дмитрий Садов, беспокоясь о здоровье семьи, раздобыл газоанализатор, и тот, по его словам, всегда показывает превышение минимум в 3—5 раз, а временами доходит до тех же пятнадцати.

Жители Южного Урала заказали баннер с фото своих детей с противогазами и криком о помощи и разместили его на въезде в село

Так или иначе, но буквально за месяц местные жители сплотились и отчаянно борются за свою жизнь. Они осуществили социальный фотопроект и, оплатив рекламной фирме место, вывесили баннер у въезда в поселок. Под изображением детей в противогазах была простая и безобидная, но выстраданная фраза: «Мы хотим дышать чистым воздухом!». Надо сказать, что внимание на эту акцию обратили быстро и вполне предсказуемым образом: на следующий день баннер был сорван, а рекламщики без объяснений вернули часть денег, выплаченных за аренду.

Обещания ценой в девять лет

Примечательно, что директор ООО «Росводоканал Оренбург» Дмитрий Масловский на встрече начал свою речь не с извинений за компанию, а признался, что для него сложившаяся ситуация — полная неожиданность. Он изложил план действий, согласно которому к 14 июня вокруг иловых полей со стороны Южного Урала построят забор высотой в четыре метра, а к 25 июня там появится дисперсная система туманообразования, призванная нейтрализовать запахи. Кроме того, менеджер отчитался об использовании новых химических реагентов для осушения ила, а значит, и уменьшения запаха. Он заверил, что препараты безопасны для людей, а на реализацию двенадцати пунктов плана компания потратит тридцать миллионов рублей.

Но ведь проблема в другом: решит ли усиление мер по предотвращению запаха вопросы технологии, которая, видимо, нарушена, если технологический цикл даёт столь серьёзные превышения ПДК по сероводороду?

На встрече неоднократно поднимался вопрос о необходимости реконструкции очистных сооружений и переносе иловых полей от населённых пунктов, но чёткого ответа на него представители компании так и не дали. Министр обещал подготовить документы к рассмотрению вопроса о реконструкции сооружений в сентябре, когда можно будет подать заявку на получение под эти цели федерального гранта. Но нечто подобное жители Южного Урала уже слышали: ещё в 2012 году чиновники разных инстанций в ответ на жалобы отписывались в том духе, что в ближайшее время водоканал построит цех по обезвоживанию сброженного осадка. Мало того, согласно документу №08-4028, в котором заместитель директора Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Макарова пишет, что еще в 2010 году ведомство направило в адрес главы администрации Оренбурга письмо с предложением рассмотреть вопрос финансирования строительства участка механического обезвоживания сброжженого осадка. По документу это предусматривалось инвестиционной программой по реконструкции второй очереди канализационных очистных сооружений Оренбурга на 2010-2012 годы.

Прошло девять лет. Цех не построили.

Ларчик открывается просто, но кому он нужен?

На встрече жителей настраивали на то, что многое разрешится на круглом столе с экспертами, который организует группа компаний «Росводоканал».

Однако ожидания, увы, как это часто бывает, оказались напрасными. 3 июня круглый стол состоялся, на обсуждение была вынесена тема «Пути решения проблемы неприятных запахов в селе Южный Урал и микрорайоне Авиагородок».

«Росводоканал Оренбург» — официальный виновник попадания в воздух вредных веществ — выглядел именинником. Каждый спикер благодарил предприятие за поднятие важной темы и организацию круглого стола. Выступали учёные, среди которых был, в частности, президент инновационной компании «Экобиос», доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской Академии естественных наук Марк Цинберг. Он в числе прочего заявил, что не всякий запах — признак отравления. А в свете обсуждавшейся проблемы предположил, что говорить, может быть, стоит не о возможном переносе иловых карт, а о переселении жителей.

Эта сентенция — определенный маркер, демонстрирующий то, как подобные эксперты относятся к проблеме на самом деле. Если учёным мужам легче представить переезд нескольких десятков тысяч человек, чем изменение производственного процесса, то стоит ли вообще в таком случае надеяться на конструктивный диалог?

В результате ничего конкретного представители населения — а их было на круглом столе не менее пяти человек — опять не услышали.

В целом спикеры круглого стола с самого начала стали сводить проблему «неприятных запахов» к аномальной майской жаре. И если бы не выступление по видеосвязи кандидата технических наук, директора по научной работе ООО НФП «Бифар», ведущего в стране специалиста в области обработки и утилизации осадков сточных вод Светланы Беляевой, жара так и осталась бы виновной во всем. Однако она акценты расставила сразу.

«При существующей технологической схеме обработки осадка никакого запаха быть не должно, — констатировала она. — Дело в том, что ваши резервуары для биологической переработки ила (метантенки) построены очень давно. Конструкции устарели, и большие объемы недосброжженого осадка поступают практически в жидком виде на иловые карты. В такой ситуации не может не быть запаха сероводорода и метана! Неблагоприятные погодные условия способствуют его усилению».

При этом Беляева отметила, что в стране только в Оренбурге и, может быть, частично в Новосибирске работают по таким устаревшим технологиям. По её мнению, необходимо убрать из эксплуатации метантенки и построить механический цех по обезвоживанию осадка.

Итак, проблема была обозначена чётко. Только за этим не последовало таких же чётких и ясных выводов.

На вопрос жителя Южного Урала: «Когда вы сделаете заявку на проект и назначите определённые сроки по строительству цеха?» Масловский в очередной рассказал о принимаемых краткосрочных мерах и добавил, что лишь экологический аудит, который проведут до конца месяца, явится основанием для разработки проекта.

В каком-то смысле вернулись туда же, откуда начали путь. Глава Южно-Уральского сельсовета Владислав Коростелев, отстаивающий интересы жителей, убежден в том, что технологию утилизации ила нужно менять радикально. Как бы это ни было затратно.

«Санитарно-защитная зона иловых полей заканчивается на расстоянии одного километра от них. Наш посёлок отделяет от неё три километра, и по всем нормам у нас не должно ощущаться никакого запаха. Мы ждём от компании глобальных перемен. Пусть предприятие берёт кредит и решает этот вопрос. Люди страдать не должны», — настаивает Коростелёв.

Призыв о помощи жителей села Южный Урал, которые уже несколько лет задыхаются от зловонного запаха.

Так или иначе, но итогом круглого стола, на который возлагалось столько надежд, стало, помимо благодарностей, высказанных выступавшими друг другу, очередное озвучивание краткосрочных мер: посыпания реагентами иловых полей, проведения экологического аудита и строительства забора. А в это время в Южном Урале к запаху тухлых яиц стал примешиваться и «аромат» химии, и люди здесь уже просто боятся в мирное время не дожить до утра. В ночь же на восьмое июня экологи зафиксировали здесь уже четыре превышения ПДК, одно из них почти в восемнадцать раз.

Областные правоохранительные органы показывают жителям, что они на их стороне. Но принимаемые ими меры можно рассматривать в свете проблемы лишь как моральную помощь. На сегодня на официального виновника - многократных превышений ПДК по сероводороду - ООО «Росводоканал Оренбург» наложен лишь штраф в пятнадцать тысяч рублей. Однако и это постановление Ленинского районного суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано предприятием. Ну а следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы». Росприроднадзор и Роспотребнадзор также обратили внимание на сделавшие зловонной и опасной для здоровья населения жизнь Южного Урала нарушения только спустя месяцы, когда о сероводородном «удушье» в оренбуржском селе стало уже известно всей стране. Ведомства возбудили дела о «Несоблюдении экологических требований при эксплуатации предприятий» и «Нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», но их расследование в самом начале, сколько оно продлится и каковы будут результаты, неизвестно.

Между тем, время идёт, а ужасающие запахи налетают волнами вновь и вновь. Жители звонят, экологи выезжают делать замеры и так по кругу - каждый оборот которого отнимает у людей здоровье и веру, что всё это когда-нибудь разрешится.