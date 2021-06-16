Гинцбург заявил, что «Спутник V» эффективен и против индийского штамма COVID

Как заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, медики выявили в Москве новую разновидность коронавируса, являющейся разновидностью индийского штамма. Вакцина «Спутник V» уже показала свою эффективность против нового штамма, передает «Интерфакс».

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам», - сообщил Гинцбург.

Он уточнил, что лабораторные исследования уже доказали эффективность вакцины «Спутник V» в отношении индийского штамма коронавируса.

«Если речь идет об эффективности в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», - сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что российская вакцина формирует концентрированный запас антител к ковиду. Получив вакцину, человек будет защищен от индийского штамма.

