Инфекционист оценил решение московских властей об обязательной вакцинации

Сергей Вознесенский – доцент кафедры инфекционных болезней РУДН – оценил решение московских властей об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

По мнению специалиста, постановление главного санитарного врача Москвы о вакцинации 60% работающих горожан является «крайне своевременным». При этом он напомнил, что каждый человек может отказаться от этого, но тогда встанет вопрос о возможности продолжения выполнения своих трудовых обязанностей, передаёт РИА Новости.

«Постановление главного санитарного врача Москвы рекомендовать пройти вакцинацию узким группам, наиболее подверженным распространению и тяжелому (течению) заболевания крайне своевременно, – подчеркнул Вознесенский. – К сожалению, многие из нас на все уговоры, которые звучат со всех СМИ, от очень уважаемых экспертов и специалистов, не реагируют, эффективность оставляет желать лучшего».

Вакцинация, как убеждён инфекционист – «самое лучшее, что у нас есть в борьбе с такими болезнями. О пользе этого метода говорят, в том числе и статистические данные.

«Если мы посмотрим на Израиль, там сейчас коронавирусом все хорошо, так как вакцинировано больше 60% населения. Если мы посмотрим такую маленькую страну, как Сан-Марино, то там за последние две недели один случай заболевания, а вакцинировано также более 60% населения, – отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, согласно которому работники сферы торговли и услуг российской столицы в обязательном порядке должны пройти вакцинацию от COVID-19.

Таким образом, обязательные прививки должны сделать работники торговли и общепита, фитнес-клубов и салонов красоты, общественного транспорта и такси, образования и здравоохранения, а также почты, банков и МФЦ.

Вслед за столицей обязательную вакцинацию также ввели в Московской области. Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова объявила о проведении обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, проживающих в регионе. Речь идёт о работниках сферы торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общепита, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения и социальной защиты.