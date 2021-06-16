Кешбэк перегревает российские курорты

15 июня 2021 года завершился третий этап туристического кешбэка. В рамках этого этапа туристы могли приобрести услуги с датой начала путешествия на момент старта программы и до 30 июня. В рамках нового этапа будут продаваться туры на даты с 1 октября по 24 декабря 2021 года. Как говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), предыдущий этап туристического кешбэка благоприятно отразился не только на темпах продаж, но и на их глубине.

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Условия приобретения туристических услуг не изменились в сравнении с третьим этапом. Размер возврата денежных средств на карту составит 20% от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию (покупку нужно совершить по карте «Мир»). Количество покупок по одной карте не ограничено. В рамках программы турист может выбрать проживание в любом регионе России.

По предварительным итогам третьего этапа акции туристического кешбэка, в лидерах по продажам у туроператоров оказались Краснодарский край, Крым и Минеральные воды. Наиболее активно акцией пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ярославля. По прогнозам туроператоров, список самых популярных направлений в рамках четвертого этапа туристического кешбэка практически не изменится.

Кешбэк стимулирует продажи и рост цен

«Продажи российского продукта выросли в целом более чем на 300%. Многие летние направления стали продаваться намного раньше обычного, включая ранние заезды, — сообщила директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская. — Кроме того, возросли на 140% продажи экскурсионных туров в весенний период. Туристы стали покупать туры в города пакетами, поскольку это теперь выгоднее, чем покупать каждую услугу по отдельности. В сотни раз выросла продажа туров выходного дня».

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«Кешбэк проявил себя как крайне эффективный и универсальный инструмент по стимулированию потребительского спроса, — добавил директор компании «Алеан» Илья Уманский. — Ему под силу все: увеличение загрузки в межсезонье или турпотока по определенным направлениям, стимуляция спроса на отдельные виды туристических продуктов — например, речные или железнодорожные круизы. В зависимости от приоритетов и текущих задач задается фокус, и программа эффективно работает гораздо шире рамок сезонности».

Объявленный правительством кэшбэк на внутренний туризм обеспечивает высокую загруженность российских курортов, констатирует основатель TalkBank Михаил Попов. Он, однако, отмечает и присущие этой практике негативные моменты — например, тот факт, что загруженность некоторых популярных направлений становится чрезмерной. Из-за закрытия таких популярных направлений как Турция, ограничения доступа к Кипру, Греции и роста цен на зарубежные туры, отечественные курорты, особенно в условиях кешбэка, оказываются переполненными.

С другой стороны, отмечает эксперт, несмотря на то что Сочи, Крым, Анапа и в целом побережье Чёрного моря наиболее популярны у туристов в этот сезон, переполненность курортов Краснодарского края и Крыма вынуждает россиян активно путешествовать по всей стране. Множество путешественников отправляются на Алтай и даже на Камчатку, что совершенно не характерно для российского туристического потока, который всегда был больше ориентирован на юг и ранее фокусировался на Турции, которая продолжает быть закрытой для россиян.

Возвращаясь к кэшбэку, Попов отмечает: несмотря на то, что он достаточно значителен — до 20% — его эффект для населения постепенно нивелируется из-за роста цен на туристические услуги (в том числе проживание и питание). В интернете часто публикуются фотографии заоблачных цен на продукты питания в магазинах и ресторанах Сочи, Геленджика, Севастополя. Это, впрочем, классическая ситуация, когда рост спроса влечет за собой рост цены. Предложение, же, которое могло бы хотя бы отчасти сбить цены не только не удается расширить — оно сокращается из-за пандемии и противовирусных ограничений.

В связи с этим важно не только спонсировать внутренний туризм, но и давать возможность россиянам больше путешествовать за рубеж, полагает Попов. Важно восстанавливать туристический поток, например, в Египет. Ситуация показывает, что в России есть необходимость развития собственной туристической инфраструктуры, которая могла бы обеспечивать больший объем туристических услуг для собственного населения.

Возможно, добавляет эксперт, теперь определенная часть дохода российских курортов будет направлена на их развитие. В противном случае мы столкнемся с ситуацией, при которой цены будут расти, а объем и качество услуг — оставаться на недостаточно высоком уровне. Они не смогут оправдать ожидания туристов, и это будет увеличивать недовольство. В такой ситуации кэшбек уже не поможет, поскольку будет автоматически нивелироваться ростом цен на услуги.

Переполнение курортов или третья волна?

В условиях падения реальных доходов населения до уровня конца нулевых-начала десятых годов и с учетом прошлого лета, которое граждане фактически провели дома по указке властей, было необходимо каким-то образом компенсировать ситуацию, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он считает, что программа туристического кэшбэка работает довольно сносно — уже выплачено более 1,2 млрд рублей, а общая стоимость купленных туров по этой программе к концу четвертого этапа перевалит за 8 млрд. Но, отмечает Переславский, программа спровоцировала резкий рост цен на юге страны и в других курортных зонах, причем как на проживание, так и на питание, развлечения.

Более того, продолжает эксперт: пока нет понимания того, как сложится ситуация с третьей волной и какими будут ограничения в туристических кластерах — особенно с учетом того, что на Черноморском побережье сейчас уже фактически не протолкнуться. А третья волна — налицо: столичные агломерации уже начали ограничивать работу заведений общепита, отменять развлекательные программы, концерты и массовые мероприятия. Чем это может обернуться для Сочи, Анапы, Геленджика — очень серьезный вопрос.

Еще одна проблема в этом плане — закрытые границы с Турцией, которая пока не может оттянуть на себя часть туристического потока, напоминает Переславский. Пока поездки в эту страну запрещены до 21 июня, но есть вероятность, что ограничения будут продлены — теперь уже из-за увеличения заболеваемости в России. Властям, кстати, это будет на руку из-за дефицита валютной ликвидности.

С учетом всех этих факторов прогнозы на основные туристические месяцы давать пока не стоит, уверен эксперт. Все будет зависеть от открытия границ с популярными зарубежными курортными направлениями и дальнейшего развития третьей волны пандемии в России. Теоретически, есть вероятность, что приобретенные на июль-август туры будут перенесены на следующий год, и с этим опять придется разбираться государству — отельеры могут потребовать возмещения убытков из-за роста цен на размещение в 2022 году — отдыхающие вряд ли захотят доплачивать.

И все же, с точки зрения развития внутреннего туризма программа туристического кэшбэка свою задачу выполнила, считает Переславский. Но одновременно она напомнила о существовании других проблем: перенасыщении курортов, отсутствии инфраструктуры для такого наплыва отдыхающих, закрытых границах с наиболее популярными у россиян направлениями. Об этих проблемах тоже не стоит забывать.