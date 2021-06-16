В Пекине считают, что российско-китайское сотрудничество достигло высокого, как само небо, уровня

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высоко оценил крепнущие отношения с Россией и заявил иностранным журналистам на брифинге в Пекине, что несмотря на опасения западных стран они являются «важным орудием для обеспечения стабильности в турбулентном мире».

Говоря о высоком уровне отношений с Москвой, Чжао привел китайскую пословицу, гласящую, что истинное золото не боится огня, и предупредил, что любые попытки вмешаться в отношения с Россией с целью их ухудшения, будут безрезультатными.

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Он отметил, что сейчас достигнут самый высокий уровень стратегического партнерства в истории Китая и России и очень высокий уровень доверия и сотрудничества во всех сферах. Например, объем торговли между РФ и КНР за первые пять месяцев 2021 года вырос на 23,6%. Через месяц стороны, кстати, отметят двадцатую годовщину подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Две страны (Китай и Россия) твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся их главных интересов,- подчеркнул представитель китайского МИД.- Взаимное политическое доверие и стратегическое сотрудничество между ними постоянно консолидировалось и укреплялось. Мы вместе боролись с политическими вирусами, защищали результаты Второй Мировой войны, международную справедливость и настоящий мультилатеризм».

Китайский дипломат высоко оценил также положительные слова Владимира Путина, высказанные об отношениях между Пекином и Москвой в интервью NBC, и выразил уверенность в их дальнейшем развитии и углублении.

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Чжао Лицзянь прокомментировал отношения между Китаем и Россией через день после саммита НАТО, на котором западные лидеры договорились о совместной жесткой позиции в отношении Китая и заявили о том, что он представляет «систематические вызовы» «основанному на правилах мировому порядку».

Президент Байден призвал лидеров стран членов НАТО противостоять попыткам Китая и России ослабить союз между североамериканскими странами и Европой.

«Россия и Китай пытаются вбить клин в трансатлантическое единство»,- заявил он в Брюсселе.

В последнее время отношения США с Россией и КНР значительно ухудшились. Совместная позиция НАТО в противостоянии с Россией и Китаем означает отход от политики борьбы с угрозами, которые исходят, считают на Западе, от России. Лидеры США, Канады, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии, встречавшиеся в минувшие выходные в Корнуоле, также осудили Пекин за агрессивную политику в Синьцзяне, Гонконге и на Тайване.

Полностью добиться поставленной цели Джо Байдену, однако, не удалось.

«Не думаю, что кто-нибудь из сидящих за этим столом хочет новой холодной войны с Китаем»,- заявил на саммите G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай не является «систематическим соперником» Европы и обвинил США в проведении антикитайской политики.

«Любая попытка подорвать китайско-российские отношения заранее обречена на провал,- заявил он в Пекине.- Надеемся, что они остановятся и не пойдут дальше по пути политической конфронтации блоков».

Китайские официальные лица осудили заявления, прозвучавшие в Корнуоле, которые, подчеркнули они, являются «осознанной клеветой на Китай».

«Страны не должны пытаться проводить политику, которая базируется на интересах немногочисленной элиты, и давить при помощи идеологии на отличные от их модели развития,- заявил Чжао.- Они также должны попытаться пореже путать добро со злом и перекладывать «собственную» вину на других. Соединенные Штаты сильно больны, странам G7 стоит пощупать пульс Соединенных Штатов и выписать им лекарство».