Курс доллара: эксперты скорректировали прогнозы по рублю

Во вторник рубль просел в обеих парах в ожидании главных событий этой недели.

Стартовав утром на Мосбирже с 71,99 к американской валюте и с 87,26 – к европейской, вечером «россиянин» ещё подешевел. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,34, что на 24 коп. дороже, чем было в это же время накануне. Евро к закрытию основной сессии также прибавил – единая валюта ЕС торговалась по 87,67 руб., (+26,75 коп.).

Таким образом, вчера нацвалюта перешла к снижению из-за того, что инвесторы пока решили воздержаться от покупки рублёвых активов в ожидании главных событий среды – встречи президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом, а также заседания американского регулятора по ставке.

Кроме того, не поддержала рубля публикация данных по инфляции в США, которая подскочила до максимальных значений (+4,2%) с 2008 года. Это также спровоцировало глобальных игроков к выходу из риска, к которому, в том числе относится и рубль. Инвесторы опасаются, что для сдерживания инфляции американский регулятор приступит к повышению ключевой ставки раньше, чем прогнозировалось.

Мнения экспертов по курсу валют

Как подчеркнул Михаил Зельцер из БКС, инвесторы сделали паузы, заняв выжидательную позицию в преддверии встречи лидеров РФ и США. При этом эксперт отметил, что геополитический фактор порой выступает основным драйвером ценообразования рисковых активов.

По факту встречи в Женеве волатильность финансовых инструментов, очевидно, расширится, считает Зельцер. Немаловажным аспектом курсовой динамики служит также грядущее решение по ставкам и программе количественного смягчения ФРС.

«Если в сохранении ставки мало кто сомневается, то вопрос темпов QE остаётся в центре внимания рынков», – заявил эксперт.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также уверен, что сегодня всё внимание игроков будет приковано к саммиту на высшем уровне в Женеве и итогам заседания центробанка США.

«Есть надежда, что встреча Путина и Байдена не принесет никаких сюрпризов, оказав нейтральное влияние на отечественный валютный рынок. Относительно же заседания Федрезерва рынки настроены ещё более оптимистично, рассматривая инфляционные угрозы как исключительно временный фактор. В этом же, вероятно, будет пытаться убедить биржевое сообщество и сам глава ФРС Пауэл», – считает Кравченко.

Учитывая всё вышесказанное, рубль в паре с долларом можно ждать в коридоре 71,70-72,20, а в паре с евро – в диапазоне 90,20-90,70.

Эксперты скорректировали прогнозы по рублю

Александр Бахтин из БКС «Мир инвестиций» отметил, что накануне несмотря на дорожающее «чёрное золото», нацвалюта ослабла из-за ухудшения общерыночных настроений, усиления осторожности со сторон глобальных инвесторов в преддверии заседания Федрезерва встречи Путина с Байденом, а также из-за негативной картины на рынке рублевого долга.

«Мы считаем, что сегодня волатильность в рублевых активах усилится на фоне важней событий. В этой связи, мы ожидаем в среду пару доллар-рубль в широком диапазоне 71,80-73,30», – предположил Бахтин.

Между тем в швейцарской банковской группе Julius Baer Group Ltd сделали прогноз по курсу рубля на ближайшие три месяца. По мнению аналитика банка Стефани Кеннеди, очередное повышение ставки ЦБ РФ не стало ни для кого сюрпризом. Однако, как отметил эксперт, российский регулятор усилил «ястребиную» политику. При этом понижения градуса на геополитическом направлении, а также высокие цены на «чёрное золото», подкрепляют «бычий» прогноз Julius Baer в отношении рубля на ближайшие месяцы.

Также эксперт подчеркнул, что ключевая ставка остаётся сейчас в коридоре, который российский регулятор считает нейтральным.

«Рубль на эту новость в конце прошлой недели отреагировал позитивно и вероятно продолжить укрепление благодаря улучшению внешнеполитической ситуации и дорожающей нефти.

«В этой связи мы пересмотрели наш прежний прогноз по движению в паре доллар-рубль перспективу ближайших трёх месяцев с 72,50 до 71,00. В долгосрочной же перспективе мы свой прогноз оставляем прежним – рубль будет торговаться по 72,50 за доллар, так как ожидаемое нами снижение котировок «чёрного золота» должно оказать некоторое сопротивление динамике валюты, в то время как carry выступает в качестве хорошего амортизатора», – заявил экономист Julius Baer.