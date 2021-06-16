Минэнерго не ожидает дефицита дизельного топлива в России

В Минэнерго сообщили, что не видят рисков даже локального недостатка дизельного топлива, поскольку внутренний рынок на данный момент стабилен, а рост цен на АЗС останется в пределах инфляции, сообщают в министерстве.

«Минэнерго России держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены», - сообщили в ведомстве.

В России демпфирующий механизм остается одним из ключевых механизмов по воздействию на рынок в плане удержания цен на одном уровне и недопущения подорожания дизтоплива в РФ. Компании в настоящее время продолжают получать выплаты за поставки на внутренний рынок, добавляют в министерстве.

Как напомнили в Минэнерго, сохранить темпы роста в пределах инфляции помогут компании-участники, которые продолжают в стабильном режиме поставки на биржу. При этом подчеркивается, что основным потребителем дизеля в стране остается коммерческий сектор, а не розница.

В министерстве подчеркнули, что «совокупность этих факторов гарантирует дальнейшее сохранение ценовой динамики на АЗС в пределах инфляции».

