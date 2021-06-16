Москва поставила треть всероссийского экспорта спортивного инвентаря в 49 стран мира в 2020 году - заммэра Ефимов

Москва отправила за рубеж товары для спорта на сумму в 17,06 млн долларов в 2020 году, это треть всероссийского экспорта данной продукции. География экспорта насчитывает 49 стран. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт снарядов и инвентаря для спортивных игр и занятий физкультурой на открытом воздухе составляет 33,5% от всего объема поставок, это порядка 5,72 млн долларов. Также среди лидеров по экспорту – инвентарь для физических упражнений, рост составил почти 31%, и тренажеры с настраиваемым механизмом отягощения, экспорт которых вырос на 8,5%. Увеличение поставок этих категорий товаров в том числе связано с распространением тенденции на занятия спортом в домашних условиях» - отметил заместитель мэра.

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в 2020 году главными импортерами московского спортинвентаря стали Казахстан – 45% столичного экспорта на сумму 7,69 млн долларов и Беларусь – 27,7% на 4,73 млн долларов.

Также столичные товары поставляются в Нидерланды, Германию, Узбекистан, Польшу, Китай и Молдову. Кроме этого, в прошлом году Москва впервые начала экспортировать спортивный инвентарь в Тайвань, всего поставлено спорттоваров на сумму 25,58 тысячи долларов.

По итогам первого квартала 2021 года Москва экспортировала спортивный инвентарь в 34 страны. По данным аналитиков Центра «Моспром» в аналогичном периоде 2020 года столичная продукция поставлялась только в 29 стран.

«В текущем году продолжает расти экспорт категорий товаров для занятий спортом вне спортивных залов, таких как инвентарь для физических упражнений и тренажеры. Рост по отношению к первому кварталу 2020 года составил 27,8% и 4,1% соответственно. Всего же по итогам первого квартала 2021 года московский экспорт спортивного инвентаря составил 3,96 млн долларов, что соответствует объему аналогичного периода прошлого года», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Мировой спрос на продукцию для спорта и активного отдыха в прошлом году значительно вырос. Согласно данным Euromonitor International, по итогам 2020 года мировой объем продаж спортивных товаров составил 5,54 млрд долларов, что на 8,4% больше, чем годом ранее. При этом в 2019 году наблюдалась отрицательная динамика продаж данной продукции: по сравнению с 2018 годом мировые продажи сократились на 3,2% (2019 год – 5,11 млрд долларов).