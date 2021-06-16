— Судя по поступающей статистике, в России третья волна коронавируса стала фактом. За десять дней, с 6 по 16 июня, число зарегистрированных случаев Covid-19 подскочило с 9 до 14 тысяч. Почему это происходит? Все расслабились — и население, и власти? Или тому есть какие-то объективные причины — мутация вируса и т. д.?

— Причины и те, и другие. Что люди расслабились, не соблюдают меры предосторожности — это очевидно и без всяких исследований. Но правда и то, что сам вирус, который пошел в рост в эти дни — это не совсем тот же самый вирус, который был причиной эпидемии в предыдущие циклы. Мы сейчас регистрируем так называемый индийский штамм.

— Первая волна пандемии воспринималась едва ли не как угроза самому существованию человечества, ко второй волне такого драматизма уже не наблюдалось. Берем последнюю неделю. Число новых случаев заболевания коронавирусом выросло на солидные 35,3%. Но количество смертей от коронавируса увеличилось всего на 2,6% при заметном росте числа выздоровлений — на 13,4% Можно рассчитывать, что третья волна — и каждая следующая, если они случатся — будут восприниматься со все меньшим драматизмом?

— Рано радоваться. Мы пока видим только цветочки. Ягодки пойдут недели через две-три, когда мы увидим по-настоящему резкий подскок летальности. Это связано с тем, что хотя летальность индийского штамма не намного выше, чем у «оригинального» SARS COV-2, он намного заразнее. То есть за счет охвата большей популяции общее число летальных исходов может оказаться намного выше, чем это было в первый и второй приходы вируса.

— Уменьшение субъективного чувства опасности, привыкание к нему — это скорее позитивный тренд, или это грозит более серьезными последствиями, чем когда коронавирусом пугали детей?

— В том, что к третьей волне пандемии в обществе снизились панические настроения, нет ничего плохого, даже наоборот. Жизнь в постоянном стрессе, под гнетом непрерывной тревожности снижает иммунитет организма, то есть помогает вирусу. Люди начинают принимать как свершившийся факт, что мы живем теперь в условиях пандемии и к этому надо приспосабливаться как к объективной реальности. Но снижение тревожности в обществе не снижает объективную опасность коронавируса. Здесь очень важно не перейти ту грань, где трезвое, спокойное, рационалистичное восприятие угрозы превращается в расслабленность и игнорирование опасности.

— Все антиковидные меры — масочный режим, социальное дистанцирование, вакцинация — никак не помогают предотвратить третью волну. Про вторую можно было сказать, что тогда еще не все средства защиты были отработаны. А сейчас?

— Вирус, конечно, всегда найдет лазейку в любых мерах предосторожности, это надо принять как данность. Полностью загерметизировать каждого человека невозможно, да и не нужно. У человечества уже есть понимание, как противостоять вирусу. Это не маски, не социальное дистанцирование, которое никогда не будет стопроцентным. Это вакцинация, которая защищает каждого привитого человека изнутри, и таким образом защищает всю популяцию в целом. Привиться против Covid-19 таким образом — это не только вопрос личного выбора каждого жителя Земли; это мерило его ответственности за благополучие человечества в целом. Если говорить конкретно про Россию, то число привитых у нас чрезвычайно низкое. С таким процентом привитых говорить о появлении коллективного иммунитета просто бессмысленно, нечего на зеркало пенять. Если бы к сегодняшнему дню в стране было привито хотя бы 60 процентов населения, то третьей волне было бы неоткуда взяться.

— Если поверить прогнозам, что коронавирус пришел навсегда и будут возвращаться как сезонный грипп, то надо ли на него обращать больше внимания, чем на грипп? Новые болезни всегда пугают, но нельзя же постоянно жить в страхе…. Вспомним, как все были напуганы СПИДом, а кто тревожится по поводу него сегодня, кроме тех, кого он непосредственно затрагивает?

— Чтобы не обращать внимание на Covid-19, надо, чтобы вакцинация от коронавируса стала такой же привычной процедурой, как вакцинация от гриппа. Это должно быть не одноразовым мероприятием — Covid не ветрянка, пожизненного иммунитета он не вызывает. Каждый человек должен пройти несколько циклов вакцинации в течение нескольких лет. Это повысит иммунный ответ организма, а сам вирус будет постепенно становиться менее агрессивным.

— Как известно, во многом знании много печали. Применительно к нашей теме, не играет ли осведомленность населения о коллективном иммунитете злую шутку, мешая этому иммунитету выработаться? В том смысле, что если 60-ти процентов вакцинированных достаточно, то каждый отдельно взятый человек думает: зачем вакцинироваться мне, если это сделают мои соседи сверху и снизу, и «поделятся» со мной иммунитетом? А в результате по проценту вакцинированных Россия не входит даже в первую десятку стран...

— Такие соображения могут в самом деле замедлять темпы вакцинации, и до требуемых 60-ти процентов нам как до Луны. Мы также сталкиваемся с суеверием, иначе не назовешь, что вакцинация от Covid чем-то принципиально отличается от вакцинации от любых других инфекций, что она какая-то особенно «ужасная», что она влечет какие-то необратимые изменения в организме и т. д. К сожалению, подобные предрассудки «лечатся» чаще всего весьма суровым образом: когда человек сам заболевает. В США, Великобритании, Израиле распространение эпидемии прекратилось, и сделано это было путем простой процедуры — вакцинации.