Нефть дорожает на резком снижении запасов в США

Мировые цены на нефть утром 16 июня растут после публикации данных о коммерческих запасах сырья в США, нефть марки Brent приближается к отметке в $75 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе выросла на 0,88%, до $74,64 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI прибавила в цене 0,83%, до $72,71 доллара.

Цены на нефть показывают положительную динамику на новостях о резком снижении запасов в США. По ожиданиям аналитиков снижение за неделю должно было составить 3 миллиона, однако за неделю они снизились на 8,5 миллиона баррелей. Таким образом, показатель уменьшается четвертую неделю подряд.

Трейдеры настроены оптимистично по поводу спроса на нефть благодаря восстановлению экономики, продолжающейся вакцинацией населения планеты от коронавируса и ожиданий ослабления карантинных ограничений.

«В течение месяца это был прямой путь вверх для нефти, питаемый оптимизмом по поводу роста потребления, поскольку глобальная вакцинация продолжается всерьез», - заявил агентству Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли.

