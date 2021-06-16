Покупателям предложат сойти с «Карусели»

Гипермаркеты «Карусель», которые долгие годы, радовали своих покупателей свежей выпечкой и выгодной программой лояльности, реализуемой в несколько сумрачных помещениях средне-огромной площади, могут прекратить свое существование.

О закрытии и трансформации в ближайшие месяцы оставшихся гипермаркетов сообщил 15 июня начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами Андрей Васин в ходе онлайн-конференции «ВТБ Мои инвестиции». По его словам, X5 Retail Group «не сильно верит в формат» «Карусели», так как он не пользуется популярностью ни в России, ни в мире.

Трансформация сети гипермаркетов началась еще в сентябре 2019 года. Тогда наблюдательный совет X5 принял это решение в связи с тем, что «Карусель» принесла X5 за полгода 2019 года лишь 5,1% общей выручки и 2,9% консолидированной EBITDA.

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По данным сайта Retail.ru за тот период, в 2019 году по сравнению с 2018 годом «Пятерочка» показала рост выручки на 14,1%, «Перекресток» – на 18,3%, а выручка «Карусели» сократилась на 3,8%.

На тот момент под брендом «Карусель» работал 91 магазин, из них 49 — на собственных площадях, 42 – на арендованных. Как объясняли решение о трансформации сети гипермаркетов в X5 Retail Group, наибольшей популярностью пользуются форматы «у дома», а также закупки впрок с помощью онлайн-магазинов.

«Еще в 2019 году, когда было озвучено о трансформации части гипермаркетов “Карусель” в “Перекрестки”, было понятно, к чему все идет. “Карусель” тогда приносила порядка 5% выручки для Х5, сейчас, наверное, эта цифра еще меньше, думаю порядка 2%. Так что всем очевидно, что Х5, как и другие ключевые игроки рынка, видят куда большие перспективы в дискаунтерах (например, формат “Чижик|), чем в гипермаркетах», — пояснил Expert.ru генеральный директор компании Faretti (партнер X5 Retail Group) Глеб Козлов.

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Перед тем, как принять решение о судьбе гипермаркетов «Карусель», X5 провели в 2019 году пилотный проект. Он показал, что открытие на базе «Карусели» супермаркетов «Перекресток» приводят к улучшению экономических показателей. В результате этого было решено часть гипермакетов бренда «Карусель» отдать «Перекрестку», часть закрыть, а остальные продать, объяснили решение в пресс-релизе X5 в 2019 году.

В конце марта текущего года под брендом «Карусель» остались 49 гипермаркетов. За I квартал 2021 года были закрыты семь магазинов, а четыре преобразованы в «Перекрестки».

Как отметил Козлов, за время пандемии покупатели освоили формат онлайн-заказов и больше не хотят тратить время на поездки в гипермаркеты.

«Что касается самой "Карусели" и нашего с ней взаимодействия на сегодняшний день — мы не так давно согласовали расширение нашей ассортиментной матрицы до 8SKU. Но нужно отметить, что общая динамика по данной сети нас не очень радует: 2021 год против 2020 года — снижение в кг на 23,8%, с учетом сокращения сети с 92 ТТ до 54 ТТ. Хотя, если брать продажи LFL (like-for-like), при прежнем количестве торговых точек, то продажи в "Карусели" показали бы положительную динамику», — добавил гендиректор Faretti.

По его словам, в целом информация о закрытии «Карусели» — это хорошая новость, так как она говорит о том, что X5 «чутко улавливает экономические тренды и работает с ситуацией на опережение, усиливая свои конкурентные позиции».

«Мой прогноз — уже в этом году мы увидим продажу “Карусели” (либо всей сети |в одни руки|, либо ее торговых точек по отдельности) кому-то из наиболее активных игроков рынка в плане M&A. Консолидация рынка ритейла только набирает обороты, и это будет далеко не последнее приобретение, которое мы увидим в этом году», — объяснил он.

Действительно, уже стали появляться сообщения о покупке гипермаркетов «Карусель» другими крупными сетями. Например, в начале июня O`KEY Group S.A, владелец сети крупных розничных гипермаркетов «ОКЕЙ», заключила соглашение с X5 о приобретении гипермаркета «Карусель» на Озерной улице в Москве в рамках расширения сети в ЦФО.

По мнению руководителя проектов рекламного агентства «Траст Групп» Валерии Моревой, на решение X5 о трансформации «Карусели», помимо снижения популярности формата гипермаркетов, мог повлиять подход к ассортименту и ценообразованию, выбранный ранее компанией.

«Если мы вспомним, в формате гипермаркетов “Карусель” был внедрен новый подход к ассортименту и ценообразованию, а также выделен тренд на здоровую и натуральную еду – очевидно, это не те акценты, на которые необходимо делать ставку в современных реалиях», — пояснила она Expert.ru.

Чем меньше город, тем больше гипермаркеты

Рост онлайн-торговли и снижение покупательской способности на фоне пандемии повлияли на популярность гипермаркетов в целом и задали тенденцию к уменьшению торговых площадей, считает и глава архитектурного бюро A61 Дмитрий Морозов.

«Рынок торговой недвижимости активно реагирует на подобные изменения. Масштабные по площади магазины становятся малорентабельными активами. <…> Архитектура биг-боксов становится менее актуальной <…> Уменьшение средней площади сетевых магазинов продолжится. Ритейлеры будут запускать небольшие форматы, экспериментировать с гибридными концепциями, развивать e-commerce, интегрировать системы автоматической оплаты, открывать собственные сервисы доставки», - сказал он Expert.ru.

Такая тенденция пока наблюдается в городах-миллионниках, где высока конкуренция и быстрое развитие технологических решений в торговле, уточнил глава архитектурного бюро.

«В малых городах гипермаркеты они пока более востребованы, но и там со временем рынок будет двигаться в сторону новых форматов. Развитие любого крупного бизнеса происходит в парадигме оптимизации», — добавил Морозов.

Группа X5 приобрела сеть «Карусель» у компании Formata Holding B.V в 2008 году. Тогда эксперты оценили сделку, как выгодную, что и было справедливо на тот период. Гипермаркеты, с преимущественно продовольственным, но и довольно-таки широким непродовольственным ассортиментом и умеренными ценами, они нашли своих покупателей. Но позднее имидж «очень большой “Пятёрочки”» стал, по-видимому, для них менее привлекательным.