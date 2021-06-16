Путин отказался от официального приема в аэропорту Женевы

Российский президент Владимир Путин отказался от официального приема швейцарскими властями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Женевы. Об этом сообщает издание Tribune de Geneve, ссылаясь на мэра города Фредерика Перле.

«Швейцарские власти не будут встречать Владимира Путина в аэропорту Женевы в полдень среды. Мэр Женевы Фредерик Перле нам рассказал, что российский президент отказался от протокольной встречи по своем прибытии», - сообщает издание.

Напомним, что 16 июня на вилле Ла Гранж состоится встреча американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Основными темами для обсуждения станут российско-американские отношения, проблемы стратегической стабильности, а также основные проблемы мировой повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

Источник из администрации президента сообщает, что первым появится на вилле Ла Гранж Путин, его там встретит президент Швейцарии Ги Пармелен. Позже к месту проведения саммита прибудет Байден, который уже находится в Швейцарии.

