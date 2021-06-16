Путин прилетел в Женеву на саммит с Байденом

Самолёт ИЛ-96 с российским лидером Владимиром Путиным на борту приземлился в аэропорту Женевы.

Через некоторое время по трапу лайнера спустился президент РФ, который сел в отечественный автомобиль Aurus и в сопровождении кортежа направился на виллу Ла Гранж, где вскоре у него состоится встреча с главой Белого дома Джо Байденом, передаёт РИА Новости.

В пресс-службе Кремля рассказали, что переговоры будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Предположительная продолжительность саммита 4 часа 45 минут.

Также известно, что делегацию РФ вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель пресс-службы главы РФ Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и заместитель главы МИД Сергей Рябков и заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, а также специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее сообщалось, что Путин отказался от официального приёма швейцарскими властями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Женевы.

Напомним, что 16 июня на вилле Ла Гранж состоится встреча американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Основными темами для обсуждения станут российско-американские отношения, проблемы стратегической стабильности, а также основные проблемы мировой повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

