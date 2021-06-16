Курс доллара: рубль укрепляется на фоне переговоров в Женеве

Курс доллара снижается к рублю в ходе торгов в среду. Доллар к рублю начал день на отметке 72.21 , евро при этом начал день на уровне 87.41 . К 17:00 американский доллар упал, дойдя до отметки 71.92 рубля, в то время как евро показал негативную динамику, дойдя до отметки 87.17 рубля. Индекс доллара при этом повысился c 90,48 до 90,51 пункта.

Российский рубль укрепляется на фоне переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена,

«Если геополитическая обстановка останется спокойной, рубль может протестировать уровень 71,5 за доллар. На этой отметке он может закрепиться вечером, если риторика ФРС США останется достаточно мягкой. Федрезерв, вероятно, повысит прогноз по инфляции на этот год и по ставке - на 2023 год, но продолжит подчеркивать, что всплеск инфляции носит временный характер и что сокращать покупку активов планируется плавно, а соответствующее решение не будет внезапным, вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы»,- отмечается в обзоре Сбербанка.