Самая необычная встреча президентов двух стран

Уже стало своеобразной традицией, что мероприятия с участием Байдена бывают короче, чем принято или намечалось. Так было и во время его европейского турне. Так произошло и в ходе переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве. Журналисты и организаторы встречи двух президентов рассчитывали на то, что президенты будут говорить четыре-пять часов. Вместо этого встреча продолжалась лишь чуть более трех часов.

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Не прояснилась, пожалуй, главная загадка или, если хотите, интрига этих переговоров: почему, собственно, Байден их предложил провести и почему так настойчиво добивался, чтобы они прошли. Была ли это ознакомительная встреча или у американского лидера имелось какое-то важное предложение к Путину – настолько важное, что оно требовало беседы с глазу на глаз?

Давать разъяснений на этот счет не захотели ни российский, ни американский президенты. Путин уже перед началом переговоров в открытой их части невзначай напомнил, что встречаются они исключительно по инициативе Байдена. У него, мол, и спрашивайте, что ему надо.

А Байден лишь сказал, что «очень важно было встретиться лично», так как это позволило избежать «неверных толкований» слов американского лидера. Последнее было сказано на пресс-конференции американского президента, которую он дал отдельно от Путина и позже его.

А первым пресс-конференцию по итогам переговоров давал президент РФ. На ней он четко обозначил темы, по которым готов договариваться, а по которым, напротив, продуктивного диалога не будет. Путин объявил о готовности прекратить «войну послов». Оба лидера договорились вернуть глав дипмиссий, ранее отозванных для консультаций. Кремль готов обсуждать кибератаки, которым недавно подверглись американские стратегические предприятия. Естественно, о признании вины России за действия неизвестных хакеров (а добиться этого требовали от Байдена в США) и речи быть не может. «Причем здесь Россия? Надо отбросить эти инсинуации!» — возмутился Путин.

Возможен диалог о стратегической стабильности и экономическом сотрудничестве, об обмене некоторыми заключенными. А о чем с американцами говорить невозможно, так это о судьбе Алексея Навального, несистемной оппозиции и проведении Россией учений вблизи российских границ. Эти темы, как явствует из слов Владимира Путина, обсуждению с ними не подлежат.

В целом же российский президент оценил свое общение с Байденом как хорошее и результативное. «Хорошим» и «позитивным» назвал тон встречи и сам американский лидер. При этом и он рассказал о своих «двойных сплошных», которые считает крайне нежелательным преступать, во избежание того, что Байден назвал «разрушительными последствиями для России». В начале пресс-конференции он долго говорил о демократических принципах, на коих покоится США. Эти принципы, пояснил американский президент, не позволяют ему снять с повестки переговоров с российским лидером тему прав человека.

Байден также сказал, что у него есть список из 16 объектов инфраструктуры США, которые не должны подвергаться кибератакам. Тем самым он ненавязчиво продемонстрировал, что кто бы ни стоял за действиями хакерских группировок, в Вашингтоне будут считать, что ответственна за них Москва. Очень показательно, что президент США ушел от ответа на вопрос, доверяет ли он Путину. Он ограничился лишь разъяснением, что российский лидер, как и сам Байден, не хочет «холодной войны».

Но уже это обстоятельство делает реальной перспективу улучшения отношений двух стран. Правда, в изложении американского лидера, и готовым на уступки Путина назвать тоже нельзя.

«Надеюсь, Соединенные Штаты показали миру: мы вернулись, мы вместе со своими союзниками», — такой итог беседе двух лидеров подвел Байден. К сожалению для него, с ним не согласились даже американские журналисты на пресс-конференции. Одна из них поинтересовалась, можно ли считать встречу продуктивной, раз Путин продемонстрировал, что не собирается менять свою политику и идти на уступки. «Вы не поняли, что произошло. Вы меня не слушали», — махнул рукой Байден.