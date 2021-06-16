Сбер достиг договоренности по покупке «Телеспорта»

Сбербанк достиг предварительной договоренности по покупке одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав, - спортивного маркетинга «Телеспорт», сообщается в пресс-релизе банка.

«Сбербанк и компания "Телеспорт" заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого "Сбер" планирует приобрести компанию "Телеспорт" - одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга», - говорится в сообщении. При этом сумма сделки не уточняется. Сообщается, что после завершения всех процедур Петр Макаренко останется генеральным директором компании.

По заявлению представителей банка, «Сбер» ожидает, что трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko, входящей в экосистему «Сбера», привлекут новых пользователей, а также «качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок».

По словам вице-президента по корпоративному развитию Сбера Андрея Карташяна, часть передач будут транслироваться на федеральных каналах.

В рамках договора «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России, уточнили в пресс-службе банка.

